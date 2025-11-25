Presentan avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó los avances en cuanto al Plan Integral contra el Abuso Sexual.

El Gobierno federal detalló que uno de los ejes centrales del plan es la modificación del tipo penal de “abuso sexual” en el Código Penal Federal y su homologación en las entidades federativas.

Como parte de la propuesta de reforma al artículo 260, se define el abuso sexual como “cualquier acto de naturaleza sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realicen sin consentimiento”.

En el #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, arrancamos la difusión de una campaña nacional contra el abuso sexual.



El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado.



#NoEsNormalEsViolencia pic.twitter.com/FJacuTn1wJ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 25, 2025

La iniciativa establece una sanción de 3 a 7 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 veces la UMA. También contempla la obligación para quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres, además de realizar servicio comunitario.

Asimismo, se propone que el delito de abuso sexual se persiga de oficio y se añadan agravantes cuando el responsable sea un servidor público, exista violencia o se trate de un ministro de culto.

Hasta ahora, 22 entidades federativas ya tienen la iniciativa inscrita en sus congresos locales, como parte del proceso para homologar este tipo penal en todo el país.

La secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández explica las acciones con motivo del 26N. "Queremos hacer un llamado también a los hombres, a la reflexión". pic.twitter.com/SFdVaXoURp — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 25, 2025

Plan Integral contra el Abuso Sexual

El pasado 6 de noviembre, durante la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum se presentaron las acciones de este Plan Integral.

La homologación del tipo penal de “abuso sexual” como delito grave en todo el país

Impulso de una agenda de colaboración con el poder legislativo

Promoción de la denuncia a través de campañas de información y sensibilización

Fortalecimiento y mejora de la atención y acceso a la justicia , asegurando un proceso de denuncia más ágil, seguro y con perspectiva de género

Capacitación y profesionalización institucional

Campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y en transporte público

Presentación de campaña de comunicación social y resultados de la ruta de Homologación este 25N

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT