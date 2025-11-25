Sheinbaum da bienvenida oficial a Presidenta de Honduras, Xiomara Castro

En Palacio Nacional, este mediodía del martes 25 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida oficial a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

Xiomara Castro llegó el domingo al país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre Honduras y México, así como avanzar en esquemas de cooperación que beneficien a la región.

En la ceremonia de este martes, se entonaron los himnos nacionales de ambas naciones y posteriormente las presidentas ingresaron al interior de Palacio Nacional para hablar en privado.

