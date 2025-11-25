En Palacio Nacional

Sheinbaum da bienvenida oficial a Presidenta de Honduras, Xiomara Castro

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida oficial a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro

Momento de la recepción oficial.
Momento de la recepción oficial. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

En Palacio Nacional, este mediodía del martes 25 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida oficial a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

Xiomara Castro llegó el domingo al país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre Honduras y México, así como avanzar en esquemas de cooperación que beneficien a la región.

En la ceremonia de este martes, se entonaron los himnos nacionales de ambas naciones y posteriormente las presidentas ingresaron al interior de Palacio Nacional para hablar en privado.

TE RECOMENDAMOS:
Nuevos medidores CFE
Medidores eléctricos

¿Por qué la CFE instalará nuevos medidores? Esto sabemos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaría de la Secretaría de Mujere
En el marco del 25N

Gobierno federal impulsa 16 días de acciones contra la violencia hacia las mujeres