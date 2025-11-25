Sheinbaum presenta el ‘Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres’

La Presidenta de México con secretarias de su Gabinete y legisladoras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer las 10 acciones que integran el “Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres”, un conjunto de lineamientos que busca fortalecer la prevención, atención y erradicación de las violencias contra mujeres y niñas en todo el país.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que este compromiso establece medidas de carácter institucional, educativo y social para avanzar hacia una política nacional integral de protección a las mujeres. Las acciones son las siguientes:

-Difundir una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, con el objetivo de contribuir al cambio cultural.

-Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual” en todas las entidades.

-Coordinarse con Fiscalías y Tribunales locales para garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada.

-Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad estatales para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de violencias en el transporte público.

-Garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país.

-Crear Senderos Seguros para garantizar traslados más seguros para mujeres y niñas.

-Realizar actividades en escuelas cada 25 de mes para fomentar la igualdad y el respeto entre niñas y niños.

-Capacitar y certificar a servidoras y servidores públicos en materia de igualdad y no violencia.

-Instalar una mesa de trabajo permanente entre las Secretarías de las Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer protocolos de atención.

-Acompañar con acciones puntuales la atención integral a víctimas indirectas de feminicidio.

LA La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que estas acciones forman parte del compromiso del gobierno federal para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en México.

