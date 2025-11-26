Cae red de tráfico de drogas que se movía en el AICM

En una operación conjunta, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a quienes les aseguraron 271 paquetes con un peso aproximado de 270 kilogramos de presunta cocaína.

Según las autoridades, la intervención —resultado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete— permitió desarticular la estrategia que introducía paquetes con droga en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, al evadir los controles de seguridad establecidos, como la revisión por rayos X y los procedimientos aduaneros requeridos para la carga.

Las dependencias detallaron que el 21 de noviembre, personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNPA) llevó a cabo la detención de los cuatro sospechosos en la terminal dos del AICM, mientras se encontraban en posesión de los paquetes. En total, fueron asegurados 271 paquetes con el alcaloide, además de dos vehículos tipo Van y cuatro equipos telefónicos. El valor estimado de la droga incautada asciende a aproximadamente 92 millones de pesos (mdp), según los cálculos presentados.

11 Centros de producción de drogas se aseguraron en Sinaloa

En cuanto a otras acciones recientes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, las autoridades informaron que en Sonora se aseguraron 400 litros de metanfetamina líquida transportados en un tractocamión, mercancía valuada en 107.3 mdp. Asimismo, en Huatabampo se decomisaron 26 kilogramos de fentanilo y 101 kilogramos de metanfetamina; lo que representa una afectación económica de 204.4 mdp para las organizaciones criminales que operan en la región.

De manera paralela, en Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano (Defensa) inhabilitaron 11 centros de producción de drogas sintéticas, donde fueron localizados 12 mil 725 litros y 810 kilogramos de precursores químicos. Con ello, se estimó una afectación económica de 276 mdp a los grupos delictivos.

También se reportaron aseguramientos y detenciones en Nuevo León, donde fueron incautadas dosis de metanfetamina y marihuana, y en Nayarit, donde fue capturado un extranjero solicitado por Estados Unidos (EU) por tráfico internacional de metanfetamina hacia Australia y Nueva Zelanda.

En el Estado de México una intervención coordinada derivó en la detención de un individuo y el aseguramiento de diversas dosis de droga, equipo táctico y prendas pertenecientes a una institución de seguridad pública municipal, lo que, según las autoridades, refleja el nivel de infiltración que el crimen organizado mantiene en distintos ámbitos.

Los detenidos en el AICM y el material asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.

De acuerdo con las dependencias que participaron en estas labores, todas estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del Gobierno de México para garantizar la seguridad nacional y combatir de manera frontal al crimen organizado en el territorio mexicano.

El Gabinete de Seguridad indicó que las acciones relevantes del 24 de noviembre, forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional (GN); fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con todas las entidades federativas.

En trabajos contra la producción y tráfico de drogas, la Marina informó que, derivado de la estrategia de seguridad “Pez Vela 2025”, personal de la Sexta Región Naval, detuvo a 45 presuntos infractores de la ley y logró el aseguramiento de armamento, vehículos y presunta droga en diversos municipios de Colima, en coordinación con los tres niveles de gobierno.