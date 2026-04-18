FGR busca pasar del “individualismo institucional” a la coordinación

ERNESTINA Godoy con los gabinetes de seguridad y justicia, ayer.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que incluye una reestructura profunda de la dependencia con la atención a la desaparición de personas, el feminicidio y la extorsión como ejes prioritarios de actuación.

La fiscal delineó el inicio de una transformación institucional: de la inercia a la acción, del modelo reactivo a la persecución penal estratégica, y del “individualismo institucional” a una coordinación sin precedentes entre órdenes de gobierno.

El Dato: La FGR detalla en su diagnóstico fallas como que sólo 7.14% de las carpetas llegan a sentencia, y que 94.6% de las condenas se obtienen por procedimiento abreviado.

Además, fijó el tono de su gestión desde las primeras palabras. “Verdad, justicia y reparación para las víctimas del delito y para la sociedad son los objetivos medulares del quehacer de la Fiscalía General de la República”, afirmó.

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Ante el presidium, en el que se encontraban los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina (Semar), Raymundo Morales Ángeles, así como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, dijo que el plan coloca como ejes de atención prioritaria el feminicidio, la desaparición de personas y la extorsión.

Sobre el primero, s reconoció que “aún no hemos podido dar una respuesta eficaz para erradicar de una vez por todas la forma de violencia más extrema contra las mujeres”, y anunció convenios con fiscalías estatales para proveer “asistencia científica de vanguardia”, desde peritajes forenses de alta complejidad hasta biometría, genética y trazabilidad digital.

De izq. a der.: los titulares de la SSPC, Segob, SCJN, FGR, Senado, Defensa y Marina, así como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, ayer. ı Foto: Especial

Respecto a la desaparición de personas, rechazó de manera categórica las conclusiones del informe del Comité de la ONU: “En la actualidad en nuestro país no existe una práctica generalizada y sistemática para la desaparición de personas. Lo afirmamos de manera contundente”.

No obstante, anunció que la próxima semana las fiscalías y procuradurías del país sostendrán una reunión de trabajo con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En materia de extorsión, advirtió que su combate no admite dilación. “La sociedad reclama acciones prontas y expeditas”, y detalló el uso de geolocalización, asfixia financiera e inteligencia de campo en las primeras 24 horas de cada caso.

La fiscal marcó distancia con el pasado de la institución. “Nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada”, sostuvo, al tiempo que anunció que el plan ya fue entregado al Senado de la República para su dictaminación, así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum para su conocimiento.

El plan propone transitar de un “modelo de tramitación masiva y reactiva” a una “gestión diferenciada por complejidad”, basada en inteligencia criminal, investigación científica y coordinación interinstitucional.

“La procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística. Es un mandato, es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia, nuestra paz y nuestro contrato social”, señaló.

En ese marco, anunció modificaciones ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación al estatuto orgánico de la FGR, orientadas a eliminar duplicidades y reorientar el presupuesto hacia la labor ministerial.

“Menos carga administrativa y más para la labor sustantiva de la fiscalía”, resumió.

Godoy informó que la institución está reubicando sedes y desplegando personal en los 61 municipios prioritarios del país, “para que la víctima no tenga que recorrer enormes distancias a fin de buscar justicia.”

Reconoció el trabajo del gabinete de seguridad —Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad— y destacó que las estrategias conjuntas han permitido “combatir la inseguridad y obtener la disminución sin precedente en la delincuencia”, precisamente porque, dijo, “actuamos como un frente único para lograr la paz y sobre todo, lograr la felicidad de nuestra gente”.

La fiscal Godoy presentó lo que llamó “un pacto de integridad absoluta”: tolerancia cero a la corrupción, controles internos rigurosos y vigilancia ciudadana.

“La lucha contra la delincuencia exige autoridades moralmente intachables. A quienes delinquen, la etapa de la indiferencia terminó”, dijo.

En su cierre, Godoy Ramos ratificó el compromiso que fijó desde su comparecencia en el Senado de la República: “Esta fiscalía no fabricará culpables, pero tampoco habrá impunidad”.

La fiscal extendió un reconocimiento expreso a los gobernadores que se han sumado a las estrategias nacionales de seguridad pública y procuración de justicia. Destacó la vocación plural de esa colaboración al señalar que el trabajo coordinado entre la Federación y los estados se realiza “sin importar de qué color somos”, en alusión directa a las diferencias partidistas entre las distintas entidades federativas.

Cambio de fondo

El plan se articula en 10 ejes estratégicos que buscan transformar la Fiscalía.

Reestructuración de la FGR. Reingeniería institucional para eliminar burocracia y garantizar paridad de género.

Coordinación interinstitucional. Trabajo conjunto con fiscalías locales y fuerzas de seguridad.

Fortalecimiento territorial. Mayor presencia en estados y municipios prioritarios.

Nuevo modelo de investigación e inteligencia. Uso de tecnología y análisis de datos.

Modernización de la Agencia de Investigación Criminal. Fortalecimiento del aparato operativo federal.

Priorización de delitos. Asignación de recursos a los ilícitos de mayor impacto social.

Violencia contra las mujeres. Estrategia nacional con perspectiva de género y combate al feminicidio.

Extorsión y desapariciones. Acciones específicas para los delitos más sensibles.

Víctimas al centro. Atención integral y justicia restaurativa.

Combate a la corrupción. Cero tolerancia y rendición de cuentas.