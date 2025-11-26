‘El Licenciado’ se deslinda del CJNG durante audiencia por el asesinato de Carlos Manzo

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, negó tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y rechazó ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, realizada este miércoles por videoconferencia desde el penal del Altiplano, aseguró haber sido víctima de tortura desde su captura, informada el 19 de noviembre, hasta el pasado viernes 21, cuando fue trasladado la prisión de máxima seguridad en el Estado de México.

“El Licenciado” tardó aproximadamente 15 minutos en ofrecer su versión de los hechos y afirmó que, previo a su detención, se dirigía a un partido de futbol con su hijo, además de señalar que llevaba “una vida honesta”.

Por su parte, el Ministerio Público presentó los señalamientos en su contra, mientras que la defensa sostuvo que las declaraciones que lo incriminan habrían sido obtenidas bajo coacción .

Además de “El Licenciado”, siete escoltas del edil asesinado el 1 de noviembre también enfrentan proceso por homicidio calificado en comisión por omisión y por la ejecución extrajudicial de Víctor Manuel “N”, joven de 17 años señalado por las autoridades como el autor material.

La audiencia se reanudará en los próximos días para determinar si los imputados serán vinculados a proceso. En tanto, autoridades estatales informaron que continúan las indagatorias para esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades.

