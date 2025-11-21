Trasladan a ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del crimen de Carlos Manzo, al Altiplano

Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado”, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde continuará su proceso.

De acuerdo con reportes de medios locales, “El Licenciado” fue trasladado vía terrestre, por elementos de las secretarías de la Marina, la Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades estatales.

Así, prevén que este viernes se celebre la audiencia en donde se darán a conocer cuáles serán los cargos que se le imputarán a quien también es señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Licenciado” fue detenido el jueves 20 de noviembre por autoridades federales y estatales, como fue informado en su momento por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

En un comunicado, la FGE detalló que la detención fue ejecutada por la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso tras reunir “datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y sobre todo científicos, que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde”, se lee en un comunicado.

“Las investigaciones realizadas bajo una estrecha coordinación con las autoridades federales, establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel ‘N’, identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos; Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, quienes realizaron labores de seguimiento y logística”, abunda el documento.

Además, el mismo comunicado detalló que, en ese momento, justo después de su detención, “El Licenciado” estaba siendo trasladado a un Centro Penitenciario federal”. Posteriormente, medios informaron que se trataba de “El Altiplano”.

La Fiscalía de Michoacán concluyó que “refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las diversas instancias del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para garantizar que todas las personas involucradas en este homicidio sean llevadas ante los tribunales y se logre el pleno esclarecimiento de los hechos”.

