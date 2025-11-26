Una torreta de patrulla en la imagen ilustrativa │ Feminicidio de una menor mancha conmemoración

En plena conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una menor de 15 años fue víctima de feminicidio en la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. La adolescente fue privada de la vida presuntamente por Diego “N”, de 29 años y originario del Estado de México, quien también habría asesinado a los padres de la joven.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), autoridades acudieron al domicilio tras un reporte ciudadano y localizaron en el interior los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes ya no contaban con signos vitales. Al continuar con la revisión, se advirtió que la hija menor de la pareja no se encontraba en el lugar, por lo que se activaron protocolos de búsqueda.

15 años tenía la víctima asesinada ayer

Según información oficial, conforme avanzaron las investigaciones, se logró establecer la identidad del probable responsable, quien, se dijo, mantenía una relación sentimental con la menor. Las indagatorias señalaron que el agresor atacó primero a los padres y posteriormente se llevó a la joven.

Más tarde, la menor fue localizada sin vida en un punto cercano de la misma comunidad, con lo que se confirmó que también había sido asesinada.

Su muerte fue clasificada como feminicidio. “Se logró la localización de una tercera víctima, siendo un adolescente de 15 años quien fuera privada de la libertad del núcleo familiar y que lamentablemente también se encuentra sin vida”, detallaron las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas y la fiscalía realizaron un operativo en la zona que permitió la detención de Diego “N”. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, y la autoridad adelantó que será presentado ante un juez de control por los delitos de feminicidio y homicidio.

La FGJEZ informó que se implementaron acciones inmediatas para esclarecer el hecho y que la carpeta de investigación se integra con perspectiva de género. Las autoridades seguirá con las diligencias correspondientes.