Ley de Aguas entra a revisión: Morena acuerda mesa de análisis con el rescate del campo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acordó con el dirigente Eraclio Rodríguez Gómez del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) e instalar una mesa para analizar la reforma en materia de agua.

De igual manera Monreal afirmó que se acordó retomar el diálogo con la secretaría de gobernación y también con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la finalidad de atender sus demandas.

“Podemos tener una mejora en la Ley de Aguas, pero también podemos tener una mejora en la interlocución que nosotros tenemos”, dijo el legislador.

El 9 de octubre, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para modificar la Ley General de Aguas, así como para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley general en materia de agua.

La nueva Ley General de Aguas promovida por Morena, dijo la oposición “representa un riesgo directo para el patrimonio de miles de familias campesinas, pues se impulsa sin diálogo real y bajo un proceso marcado por la exclusión”, advirtió el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo.

Relató que en reuniones recientes de la Comisión encargada del dictamen incluso se expulsó a productores, pese a que acudieron legítimamente a informarse. “Cuando primero hay reservas de todos los partidos y dos semanas después aparece unanimidad, está claro que hay prisa por imponer la ley.”

Este miércoles, el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano cuestionó porqué ahora no podrían avanzar para sostener el diálogo, no tienen daños colaterales y tampoco detenidos que dificulten la interlocución con los servidores públicos.

