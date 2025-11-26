Mario Delgado llama a fortalecer el Bachillerato Nacional del Conalep.

Al encabezar la 3ª Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales 2025 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en Pachuca de Soto, Hidalgo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a las y los directores a seguir trabajando y a redoblar esfuerzos para fortalecer el Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Abran más lugares, hagan ese esfuerzo. Sabemos que muchas veces se requiere inversión, pero no rechacen a ningún joven. Ábranle las puertas, denle la posibilidad de estudiar”, expresó.

En presencia del gobernador Julio Menchaca Salazar, el titular de la SEP aseguró que con la transformación educativa no se está formando mano de obra, sino ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su comunidad, orgullosos de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra patria.

Delgado Carrillo señaló que existe el compromiso de formar ciudadanos que tengan un profundo amor a México, porque “el desarrollo, si no es compartido, no es desarrollo para nadie”, expresó ante más de mil asistentes a la reunión.

En presencia de alumnas y alumnos del Conalep que fueron invitados al encuentro, Delgado Carrillo agregó que la meta es que ningún joven se quede fuera, pues ese es el deseo de la Presidenta de México, ya que la educación se concibe como un derecho, no como el privilegio de unos cuantos.

Por ello —comentó Delgado Carrillo—, medio siglo después de su fundación, la visión con la que se creó el Conalep se cumple hoy en miles de historias de jóvenes que están transformando a México desde sus comunidades, sus centros de trabajo y sus familias.

Acompañado de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el secretario destacó que, en cada uno de los 313 planteles del Conalep, México descubre una y otra vez a sus mejores técnicos y técnicas, y encuentra, sobre todo, a sus mejores ciudadanos y seres humanos.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar agradeció al Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el apoyo para rehabilitar los planteles educativos afectados por las recientes lluvias, con el fin de que las y los alumnos pudieran retomar sus estudios.

Encabezamos junto al gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_, la 3a Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del @CONALEP_Mex 2025, en Pachuca.



Reconocemos el trabajo de todas las y los directores generales de esta gran institución y estamos muy agradecidos… pic.twitter.com/XAhTD68zZG — Mario Delgado (@mario_delgado) November 26, 2025

Comentó que la vinculación entre el sector académico y el sector productivo es prioritaria, porque se van a requerir talentos para transformar a la entidad. Tenemos el compromiso, afirmó, de apoyar la educación en este segundo piso de la Cuarta Transformación.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, agradeció al titular de la SEP por el respaldo otorgado al Colegio, lo que ha permitido consolidarlo como una de las mejores instituciones del país en Educación Media Superior y facilitar que sus egresados encuentren un lugar en el mundo laboral donde demostrar sus talentos.

Informó que 4 mil 700 alumnas y alumnos recibirán certificaciones internacionales y que 400 maestras y maestros participan en procesos de capacitación de vanguardia. Afirmó que, en el México de hoy, la tecnología no debe ser un privilegio, sino una herramienta central en la transformación educativa para formar jóvenes talentosos y solidarios.

El secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, señaló que la entidad cuenta con la red más grande de laboratorios STEM, con 20 espacios distribuidos principalmente en planteles del Conalep. Añadió que el 100 por ciento de las y los estudiantes del Colegio recibirán una tableta como apoyo a su formación. Asimismo, los 70 mil estudiantes de Educación Media Superior del estado podrán certificarse en el idioma inglés. “Porque queremos que todas y todos trasciendan”, afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR