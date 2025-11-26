PAN y PRI en el Senado exigen investigar vínculos de Raúl Rocha con huachicol fiscal

A la izquierda, el senador Ricardo Anaya, del PAN; a la derecha, el senador Manuel Añorve, del PRI.

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, y el priista Manuel Añorve Baños, urgieron al Gobierno Federal a transparentar la información en torno al caso del empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, contra quien existe una orden de aprehensión por presuntos vínculos con huachicol fiscal, tráfico de armas y drogas, y proceder “hasta las últimas consecuencias”.

Ambos advirtieron que el caso revela la magnitud del esquema de corrupción asociado al huachicol fiscal y la falta de resultados del gobierno para aclararlo.

Durante entrevistas por separado, los legisladores coincidieron en que el involucramiento del empresario con delitos cometidos en México no puede minimizarse ni convertirse en un nuevo distractor político.

Manuel Añorve afirmó que la revelación sobre el propietario del certamen Miss Universo es “gravísima” y debe investigarse de inmediato.

“Independientemente de que sea dueño del concurso Miss Universo, es un delito que se generó en México. Estamos hablando de un robo de 600 mil millones de pesos” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



Añorve acusó al Gobierno Federal de recurrir a distractores para evitar aclarar los casos de corrupción . “Los distractores son Miss Universo, los distractores son los presos políticos de Morena con la marcha del 15-N”.

“Que quien la haya hecho, la pague”: Ricardo Anaya

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, calificó de “cada vez más grave” el caso del dueño de Miss Universo y exigió evitar cualquier manipulación política. “Que no se vaya a ‘congelar’ el asunto. Que quien la haya hecho, la pague”, expresó.

Sobre los presuntos vínculos entre el certamen de belleza y actividades ilícitas, señaló que “cada vez hay mayor claridad de que hubo mano negra” y pidió “transparencia total”.

Anaya aseguró que el huachicol fiscal se convirtió en “el negocio ilícito por excelencia” del oficialismo, y denunció que sólo se castiga a “chivos expiatorios”, mientras las “verdaderas cabezas” permanecen intocables .

El senador ilustró la magnitud del fraude: “En un solo barco de 50 millones de litros se llegaron a robar hasta 500 millones de pesos”, dijo, cuestionando el destino del dinero restante frente a sanciones menores.

En otro tema, ambos abordaron también el fracaso de la negociación entre campesinos y la Secretaría de Gobernación.

Anaya afirmó que la crisis en el campo se debe al recorte de apoyos, prohibir el uso de semillas mejoradas, permitir importaciones que compiten con productores nacionales, y no resolver la inseguridad ni el deterioro de las carreteras.

“Cuando el gobierno recorta a la mitad los apoyos al campo, pues sufren los campesinos”, señaló, y advirtió que mientras el oficialismo no reconozca su responsabilidad, las protestas seguirán creciendo.

Añorve, en coincidencia, urgió al gobierno a responder: “La gente se está muriendo de hambre. No es posible que no se les escuche”.

