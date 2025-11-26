Presidenta de San Lázaro solicitará detener queja contra consejeros del INE por revocación de mandato

En el marco de la presentación del Sistema de Estadística del INE

Debido a que no hubo afectación electoral y, por lo tanto, haber quedado sin materia, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la Cámara de Diputados solicitará de manera formal detener la queja presentada en 2022 por el entonces presidente de esta representación, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de tres consejeros electorales por el tema de la revocación de mandato.

Kenia López Rabadán informó que hoy, en el marco de la presentación del Sistema de Estadística del Instituto Nacional Electoral (INE), notificará a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y a los consejeros Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, su decisión de enviar comunicaciones a ese instituto y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para solicitar que dicha queja no continúe.

“Me parece que estamos en condiciones de manera jurídica de solicitarlo”, afirmó, y dijo que informó de esta decisión al ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien presentó la queja en su momento y de la que recientemente se desistió.

“Sin embargo, bueno, pues ese procedimiento continúa, y hoy me parece que será una buena señal si ese tema ya se concluye, si ese tema se termina, y permitimos que las consejeras y los consejeros pues continúen su trabajo de manera libre, autónoma, independiente, apegados a la legalidad”, indicó Kenia López Rabadán.

En otro tema, Kenia López Rabadán anunció que en la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados busca aprobar por unanimidad 8 dictámenes de diversas materias, y señaló que el relativo a la regulación de cigarrillos electrónicos no ha llegado a un a la Mesa Directiva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR