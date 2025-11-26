Prioriza SRE protección de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, presentó la actualización del Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, reforzando el compromiso de proteger de manera prioritaria a mujeres y niñas mexicanas en el exterior.

Durante la presentación, el canciller enfatizó que “la principal responsabilidad que tenemos en la Cancillería es brindar protección integral a nuestra comunidad en el exterior”, con especial atención a mujeres y niñas que enfrentan riesgos de violencia diariamente.

Detalló que este protocolo está actualizado, alineado con la política exterior con perspectiva de género del Gobierno mexicano, el cual, incorpora diferentes medidas como criterios específicos para la protección de mujeres y niñas en contextos de movilidad.

También, procedimientos para casos de desaparición de mujeres migrantes, mecanismos de atención especializada en las 80 embajadas de México en el mundo y herramientas para identificar y atender diferentes tipos de violencia de género.

De la Fuente calificó la protección contra la violencia como “un imperativo moral” y “un deber del Estado”, subrayando que “necesitamos que se convierta en garantía para las personas mexicanas que lo requieran donde sea que se encuentren en el mundo”.