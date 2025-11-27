EU exige que México cumpla entrega de agua

Estados Unidos elevó la presión diplomática sobre México al exigir el cumplimiento inmediato del Tratado de Aguas de 1944, al asegurar que el país mantiene un déficit crítico en la entrega de agua correspondiente al ciclo 2020-2025. La administración Trump afirmó que el retraso afecta directamente a productores agrícolas en Texas y provoca pérdidas económicas de gran escala.

En un comunicado conjunto, el gobierno estadounidense informó que altos funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se reunieron con autoridades mexicanas para definir medidas urgentes.

“Bajo el liderazgo y la dirección del presidente Trump, altos funcionarios de la Administración del Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura y la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos se reunieron con sus homólogos mexicanos para discutir las medidas inmediatas y concretas que México tomaría para reducir la escasez de agua y garantizar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944”, indicaron.

2,158 Millones de metros cúbicos debe entregar México

Durante los encuentros, EU presionó para que México realice los mayores aportes posibles a los distritos de riego texanos: “Hemos solicitado información adicional y nos reuniremos nuevamente para considerar opciones adicionales”.

Aunque reconoció un aumento reciente en las entregas de México, aseguró que no compensa el rezago: “Bajo la administración de Trump, México ha suministrado más agua el año pasado que en los cuatro años anteriores juntos. Sin embargo, la escasez de agua en México ha exacerbado la escasez en Texas y ha contribuido a pérdidas de cientos de millones de dólares en cultivos para los agricultores”.

Las dependencias estadounidenses insistieron en que México debe compensar el déficit acumulado equivalente a 865 mil acres-pie, y cumplir con los compromisos del próximo ciclo.

“México debe cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944, incluyendo compensar el déficit de aproximadamente 865 mil acres-pies durante el ciclo quinquenal 2020-2025 y cumplir con los requisitos de suministro bajo el ciclo 2025-2030. Esto incluye un plan para cumplir de manera confiable con los requisitos del tratado de agua que considere las necesidades de los usuarios de Texas”, afirmó.

Reiteró que mantendrá la vía diplomática, aunque evalúa otras opciones para asegurar el cumplimiento: “Mantenemos nuestro compromiso de trabajar con México para resolver este problema por la vía diplomática mientras continuamos evaluando todas las opciones disponibles para asegurar que México cumpla con sus obligaciones de suministro de agua”.

Según EU, el volumen que México debe entregar asciende al equivalente de dos mil 158 millones de metros cúbicos de agua. No obstante, expertos han advertido que el norte del país enfrenta un déficit severo de precipitación, lo que ha agravado las sequías en la región y ha limitado la capacidad de México para cumplir con dicho acuerdo.