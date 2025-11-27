Lotería Nacional y el INDAABIN presentan billete conmemorativo del Día del Valuador.

La Lotería Nacional en conjunto con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) develaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior 2866 que celebra el Día de las y los Valuadores, con el objetivo de difundir el trabajo que se implementa en una de las áreas más estratégicas del instituto, en su tarea de organizar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, y potenciar su aprovechamiento, por ello, la distinción enmarca un reconocimiento a los profesionales encargados de determinar el valor de los bienes y propiedades, quienes contribuyen al uso eficiente del patrimonio de las y los mexicanos.

Desde la Galería del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que para honrar a las y los valuadores acreditados por el INDAABIN se emitió el billete del Sorteo Superior 2866, “su trabajo no sólo determina un valor; garantiza certeza, legalidad y justicia en la administración de los bienes que pertenecen a la nación".

Así, la titular de la institución de la suerte, expresó que la Presidenta Claudia Sheinbaum convoca a poner el conocimiento especializado al servicio del bien común, a fortalecer la integridad institucional y a garantizar que los bienes de la nación se valoren y administren con justicia, claridad y compromiso. Por esta razón, dijo, en este gobierno humanista, la técnica, la transparencia y la ética pública, además de ser principios administrativos, son el fundamento para proteger el patrimonio nacional y asegurar que cada decisión del Estado se tome con responsabilidad.

TE RECOMENDAMOS: Senado debe avalar la solicitud Alejandro Gertz Manero renuncia como titular de la Fiscalía General de la República

Al recordar que con 255 años de historia la Lotería impulsa causas, celebra lo mejor de la identidad nacional, así como conmemoraciones que sostienen la vida pública del país, Olivia Salomón subrayó que el cachito reconoce el trabajo de quienes valoran y protegen el patrimonio nacional, y con él, viaja el mensaje de que el INDAABIN cumple 21 años de servir al país con responsabilidad y vocación pública.

De esta forma, Olivia Salomón señaló que la emisión del billete tiene el objetivo de visibilizar ambas causas: destacar la labor silenciosa de quienes protegen el patrimonio de las y los mexicanos, así como celebrar que el INDAABIN es una institución clave que cuida, ordena y da certeza al patrimonio inmobiliario federal, garantizando que lo que es de México se administre con responsabilidad y con visión de futuro.

Con @PabloEscalonaA, Presidente del @INDAABIN develamos el billete conmemorativo de @lotenal, como motivo del Día de las y los Valuadores, para honrar a quienes protegen, valoran y fortalecen ese patrimonio con rigor técnico y ética pública. pic.twitter.com/viReSxrrcb — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) November 27, 2025

Durante su mensaje, el presidente del INDAABIN, Pablo Israel Escalona Almeraya, enfatizó que la emisión de este billete conmemorativo del Día del Valuador no sólo rinde homenaje a una profesión altamente especializada, sino que reconoce su aportación indispensable al desarrollo económico, a la certeza jurídica, al funcionamiento de los mercados y a la administración responsable del patrimonio inmobiliario del país.

Añadió que este billete, además de ser una pieza conmemorativa, reconoce algo más profundo: la vocación, que ha hecho de la valuación una forma de contribuir al desarrollo del país. En este sentido, apuntó que, como valuador le enorgullece esta distinción, “conozco el rigor, la preparación y la disciplina que exige cada dictamen, cada estudio de mercado, cada análisis de valor”.

Finalmente, el presidente del INDAABIN agradeció a la Lotería Nacional y a su titular por hacer posible que esta conmemoración trascienda los muros institucionales para que llegue a todos los rincones del país. Invitó a estar atentos al sorteo y a adquirir los billetes de lotería, porque, dijo, es recuerdo de un digno reconocimiento a los valuadores del país.

A la develación del billete asistieron: Ireri Villamar, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; Nicholas Talbot, CEO del Consejo de Normas Internacionales de Valuación; Teodosio Cayo Araya, presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación; y Leandro Escobar Torres, presidente electo de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación.

Un billete que reconoce a los profesionales valuadores

El Sorteo Superior 2866 que reconoce la profesión del valuador y su aporte social, tiene un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.

La directora general también informó que se emitieron dos millones 400 mil cachitos que ya están a la venta en toda la República mexicana y en miloteria.mx. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR