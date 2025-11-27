‘Mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz’: Añorve acusa renuncia forzada de Gertz

Manuel Añorve, líder de la bancada priista en el Senado, el pasado 8 de mayo.

La renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo frente de confrontación en el Senado, donde la oposición advierte un eventual intento de captura política del órgano autónomo encargado de la procuración de justicia federal.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, pronunció este jueves un mensaje contundente en el salón de plenos: “Mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz”, frase con la que marcó distancia del bloque mayoritario afín al gobierno y fijó la narrativa tricolor en torno al relevo institucional.

Añorve denunció que la salida de Gertz no puede leerse como un movimiento diplomático ordinario —tras el anuncio de su nombramiento como embajador por parte de la Presidencia de México—, sino como la consecuencia de un fiscal que “incomodó al régimen”.

Sin mencionarlo por nombre, dejó entrever que el exfiscal, a lo largo de su gestión, habría chocado con poderes políticos que no toleraron investigaciones o posicionamientos fuera del guión oficial.

La acusación central del priista radica en que la renuncia no debió ser avalada bajo causal grave, como establece el marco constitucional para remover al fiscal general antes de concluir su encargo, y que su validación acelerada en el Senado constituye —a juicio del PRI— un manotazo político, que obstaculiza el camino para designar a un nuevo fiscal alineado a los intereses del gobierno.

El senador del PRI advirtió que el país se asoma a un proceso donde pretenden “imponer un fiscal a modo”, es decir, una figura que —según su bancada— “no incomode, que no investigue, que no cuestione al poder”, lo que implicaría un retroceso en la independencia de la Fiscalía como institución autónoma del Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la tribuna, Añorve sostuvo que el partido no asumirá una postura pasiva. Anticipó que el PRI votará en contra de la próxima designación, si esta emana de una terna o procedimiento que consideren autoritario.

Aseguró que, desde el tricolor, seguirán defendiendo al país y la división de poderes, resistiendo lo que definió como una decisión impositiva y antidemocrática.

