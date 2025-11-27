‘Recibí carta del Senado; la estoy analizando’, responde Sheinbaum sobre posible salida de Gertz Manero de FGR

Ante el cuestionamiento sobre una posible salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que recibió una carta del Senado y “la estoy analizando’.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado. Yo recibí un documento del Senado, que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar. Prefiero analizarlo. Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados y seguridad jurídica y mañana les informamos”, contestó Claudia Sheinbaum ante los cuestionamientos de la prensa reunida en la Mañanera del Pueblo.

En últimas horas, distintos medios habían señalado que Alejandro Gertz Manero dejaría la titularidad de la Fiscalía General de la República.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 26 de noviembre de 2025

Sobre lo anterior Claudia Sheinbaum fue cuestionada este jueves en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada este jueves en Palacio Nacional en torno a cómo evalúa el trabajo del Fiscal Gertz Manero, Claudia Sheinbaum lo calificó como “buen trabajo”, sin embargo, advirtió que se requiere mucha más coordinación entre la FGR y las fiscalías locales.

“Ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucha más coordinación de las fiscalías estatales y la fiscalía General de la República. Hay temas importantes y necesitamos que haya una coordinación mayor. En eso estamos trabajando desde que llegamos. Entonces vamos a esperar”, respondió Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR