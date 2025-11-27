Senadores desconocen tema de sesión extraordinaria, ante posible salida de Gertz Manero de FGR

El Senado de la República convocó este jueves a una sesión extraordinaria de urgencia que mantiene en vilo al ámbito político mexicano, en medio de especulaciones sobre una inminente salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque coordinadores parlamentarios de oposición aseguran que hasta el momento carecen de información oficial sobre el contenido de la convocatoria.

La cita para sesión extraordinaria se dio un día después de que el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, se reuniera en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hasta este momento oficialmente no tenemos información”, afirmó Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, a su llegada al recinto senatorial, quien agregó que de tratarse de un asunto delicado “requiere absoluta pulcritud del procedimiento”.

Por su parte, Ricardo Anaya, líder de la bancada del PAN, confirmó el hermetismo: “La realidad es que hasta este momento no existe información confirmada. Lo único que hay son especulaciones y yo quisiera evitar en este momento pronunciarme sobre algo que no tengo certeza”.

Anaya adelantó que se decretaría un receso al inicio de la sesión, convocada para las 10 de la mañana, para sostener una reunión en la Junta de Coordinación Política donde se discutiría el asunto. Indicó que existe la versión de que se trata de un tema proveniente del Ejecutivo, pero sin confirmación oficial.

Mientras que el morenista Adán Augusto López rechazó realizar declaraciones.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó haber recibido comunicación alguna de Gertz Manero sobre su intención de abandonar el cargo.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado. Ha tenido un buen trabajo al frente de la fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas”, señaló Claudia Sheinbaum, quien también reveló haber recibido una carta del Senado que está analizando, pero de la cual no especificó el contenido. Ofreció informar sobre su análisis este viernes.

La posible remoción de Gertz Manero —quien aún tiene casi dos años por delante en su periodo al frente de la FGR— tendría que ajustarse a lo establecido en el artículo 102, fracción IV de la Constitución, que faculta al Ejecutivo Federal para remover al fiscal por causas graves establecidas en la Ley, mediante un documento argumentado enviado al Senado.

También establece que la remoción puede ser objetada por el voto de la mayoría de los senadores presentes en un plazo de diez días hábiles; de lo contrario, el fiscal sería restituido en sus funciones.

