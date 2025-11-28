Ernestina Godoy afirma que servirá al pueblo con ética, firmeza y justicia

Ernestina Godoy aseguró que asumirá el cargo de encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) con “ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, lo cual ocurre tras la renuncia a la titularidad de la institución por parte de Alejandro Gertz Manero.

A través de una publicación en redes sociales, Godoy Ramos aseguró que presentó formalmente su renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, con el objetivo de integrarse al de la FGR para el que fue elegida, mientras se lleva a cabo el proceso de transición.

Al pueblo de México:



Al pueblo de México:

“Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. [...] Tras la presentación de mi renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, he sido nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Por ello informo; tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, escribió Ernestina Godoy.

A propósito, la ahora exconsejera dijo que el cargo que deja lo ejerció con “profundo honor”, y que cierra esta etapa “agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos”.

“Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”, escribió.

Además, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza que depositó en ella para nombrarla en el cargo que asumió desde la llegada al poder de la mandataria federal, el 1 de octubre de 2024.

“Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”, escribió.

Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo. Ernestina Godoy



Así, Ernestina Godoy asumirá el cargo de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero, quien salió tras habérsele ofrecido una Embajada, según explicó la presidenta.

