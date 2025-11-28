La transformación de la educativa lograr la generación más saludable en la historia

Garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes es una prioridad nacional que forma parte esencial de la transformación educativa y social que impulsa el Gobierno de México. Bajo este principio, la Secretaría de Educación Pública desarrolla la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, una política pública de alcance nacional que busca convertir a las escuelas en espacios de aprendizaje, salud y bienestar, promoviendo hábitos que contribuyan al desarrollo físico, emocional y social de toda la comunidad educativa.

Esta estrategia fomenta hábitos de vida saludables y promueve el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

Como parte del eje articulador “Vida Saludable” de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), esta estrategia responde a una visión educativa más amplia, que reconoce que aprender también implica vivir con bienestar. Su propósito es claro: formar a la generación más saludable en la historia del país, fortaleciendo la prevención de enfermedades, la alimentación equilibrada y la práctica cotidiana de la actividad física, dentro y fuera del aula.

A través de “Vive saludable, vive feliz”, la SEP impulsa un cambio profundo en la manera de concebir la escuela: ya no sólo como un espacio de enseñanza, sino como un entorno donde se promueve activamente la salud, la sana convivencia y la equidad. Este enfoque integral busca que cada estudiante desarrolle hábitos positivos para toda la vida, reforzando el principio de que una infancia sana es el cimiento de un futuro con justicia y oportunidades.

TE RECOMENDAMOS: De gira en el sureste del país Sheinbaum supervisa Tren Maya de carga en Quintana Roo y prevé bajar el precio de la gasolina en el sureste

“Vive saludable, vive feliz” representa un compromiso firme con la formación integral de las nuevas generaciones.

En los planteles educativos se previenen padecimientos crónicos, se promueve la buena alimentación y se combate el sedentarismo.

Cada acción de esta estrategia reafirma que la educación pública no sólo enseña, sino también cuida, protege y acompaña. Con una visión de futuro, la SEP impulsa una escuela que forma en valores, promueve la salud y al mismo tiempo construye las bases de una sociedad más fuerte, consciente y feliz.

La salud integral de la comunidad escolar es columna vertebral del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que busca convertir las escuelas en espacios de promoción de la salud, la igualdad y la felicidad.