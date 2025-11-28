¿Por qué renunció Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República?

Esto se sabe de por qué renunció Alejandro Gertz Manero a la FGR.

En un movimiento inesperado, y que provocó amplias discusiones en el terreno de la política nacional, Alejandro Gertz Manero renunció a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), con lo cual inició el proceso de relevo durante el cual, temporalmente, estará Ernestina Godoy al frente de la institución.

Fue el 27 de noviembre cuando Gertz Manero presentó su carta de renuncia ante la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, donde se discutió y se ratificó con 74 votos a favor y 22 en contra, entre fuerte rechazo y cuestionamientos de la oposición.

A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el trabajo de Gertz Manero en la Fiscalía, pero aseguró que, efectivamente, espera que con este cambio la Fiscalía se “transforme” y sea “más transparente”.

¿Por qué renunció Gertz Manero a la FGR? Esto sabemos

Un día después de la ratificación de la renuncia de Gertz Manero, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la Conferencia del Pueblo sobre los motivos de la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR.

Al respecto, reiteró lo que ya se había informado con anterioridad: que al ahora exfiscal le fue ofrecido un cargo como representante ante una Embajada de un “país amigo”, si bien no se ha aclarado cuál será esta nación.

Claudia Sheinbaum aseguró que el país que representará Gertz Manero se dará a conocer hasta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apruebe las credenciales. Sin embargo, de manera extraoficial se ha dado a conocer que podría tratarse de Alemania.

Aunque ésta es la explicación oficial para la renuncia de Gertz Manero, representantes de la oposición cuestionaron que éste fuera el verdadero motivo para que dejara el cargo que ocupaba desde 2019.

Durante la discusión para aprobar la renuncia de Gertz Manero en el Senado, el coordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve, acusó que la salida del ahora exfiscal “no es una renuncia, [sino] una instrucción, un manotazo”, con lo cual sugirió que hay una intención política detrás de ella.

En el mismo sentido se pronunció la también priista Claudia Anaya, quien dijo que Gertz renunció al sentirse “doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron”.

Sin embargo, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rechazó la existencia de una operación política para forzar la renuncia de Gertz Manero.

