Regreso del GIEI para apoyar en esclarecer el caso Ayotzinapa se evaluará, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ha habido detenciones recientes importantes relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dijo que el pasado jueves se planteó a los padres de los estudiantes, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para apoyar en el esclarecimiento de los hechos de este caso ocurrido en 2014.

Ayer, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa insistieron en la conveniencia de que los exintegrantes del Grupo Independiente de Especialistas Independientes retornen a México para apoyar en las investigaciones del caso, informó el abogado de los padres, Isidoro Vicario.

“Considerando que el grupo de expertos denunció obstaculización o sea ya no están juntos quienes participaron, ahí algunos padres y madres han estado insistiendo que algunas de las personas que participaron nuevamente ser incorporados como parte de la investigación yo ya les había planteado que se puede hablar con ellos en su momento, ellos ponían una serie de condiciones que desde nuestra perspectiva tiene limitantes”, dijo este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que aparte de estas investigaciones, no se habían utilizado estas herramientas de investigación criminal “en todo lo que llevaba la fiscalía no se habían utilizado estos mecanismos eso significa que llamadas telefónicas de celulares que se hicieron esa noche en la zona de trabajo y particularmente unas más recientes se van a dar a conocer en su momento”.

Isidro Vicario, representante legal de los padres y madres de los jóvenes, explicó, tras la sexta reunión con la Presidenta Presidenta Claudia Sheinbaum, que se prolongó cerca de dos horas, que los investigadores Carlos Beristaín y Ángela Buitrago podrían retomar el caso luego de ponerse en contacto con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

FGR