Temperaturas bajo cero y vientos fuertes por la llegada del Frente Frío 17

El fin de semana del 29 al 30 de noviembre de 2025, gran parte del norte y noreste de México se verá afectada por el Frente Frío 17, alertado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé heladas severas, lluvias, vientos fuertes.

Según el SMN, el frente frío empezará a sentirse este sábado 29 de noviembre por la tarde en el norte del país, especialmente a través de estados de la franja fronteriza y zonas serranas del noroeste.

Para el domingo 30, avanzará hacia el noreste e incluso al oriente, interactuando con otros sistemas atmosféricos —como una línea seca sobre Coahuila y una corriente en chorro subtropical— lo que aumentará la inestabilidad.

Qué estados se verán afectados por las bajas temperaturas

El pronóstico del SMN indica que las temperaturas mínimas podrían bajar drásticamente:

En zonas serranas de los estados de Chihuahua y Durango se esperan mínimas de –10 °C a –5 °C, con posibilidad de heladas.

En montañas de otros estados como Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se prevén heladas con mínimas entre –5 °C y 0 °C.

En zonas serranas de entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca las temperaturas podrían mantenerse entre 0 °C y 5 °C durante la madrugada del domingo.

Respecto a precipitaciones, se pronostican:

Chubascos fuertes (25-50 mm) sobre la costa de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5-25 mm) en estados como Chiapas, Campeche, Guerrero, Yucatán, Veracruz (región Olmeca), Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1–5 mm) en entidades como Tamaulipas, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, y Tabasco.

Además, el frente estará acompañado de rachas de viento de 40 a 60 km/h, especialmente en estados del norte y noreste, con posibilidad de formación de torbellinos en zonas de Coahuila.

¿Qué hacer ante un frente frío?

Durante un Frente Frío se presentan masas polares que transportan aire frío, y estas provocan vientos fuertes, cielos nublados, y en ocasiones pueden provocar lluvia, granizo, llovizna e incluso nieve.

En caso de un Frente Frío, es recomendable tomar algunas precauciones, pues en esa época las personas son más propensas a contraer enfermedades de vías respiratorias como gripe, influenza o bronquitis.

Para evitar afectaciones, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente en capas, cubrir nariz y boca al salir, consumir frutas y verduras con vitamina A y C, y lavarse las manos recurrentemente.

En caso de no tener que salir, es recomendable permanecer en casa y solo salir cuando sea necesario, además de abrigarse bien por la noche, y no dejar a las mascotas a la intemperie.

MSL