Ayotzinapa, Rancho Izaguirre y Odebrecht, pendientes de Gertz

Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República (FGR) con un balance marcado por la caída en las carpetas de investigación, falta de transparencia y debilitamiento de la coordinación con fiscalías estatales. Especialistas en justicia critican que, durante su gestión, nunca se materializó la autonomía prometida y advierten que la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho reproduce el mismo patrón de dependencia política que caracterizó al exfiscal.

Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, señaló que “lo ocurrido confirma que, en realidad, este anhelo de que la persecución de delitos no se viera manejada por los intereses de otros poderes, pues en realidad nunca sucedió”. Para la especialista, desde el nombramiento de Gertz Manero como primer fiscal autónomo, “esa autonomía nunca se hizo realidad”.

El Dato: El Senado aceptó la renuncia de Gertz Manero de la FGR, entre reclamos de opositores, que no consideraron “causa grave” que se le ofreciera ser embajador “en un país amigo”.

El proceso despertó suspicacias por su celeridad. En un solo día, el Senado aceptó la renuncia pese a que la Constitución establece que debe existir una “causa grave”. “No es un motivo grave, sino simplemente un movimiento político”, aseveró Camacho, quien criticó que “la Constitución no se está respetando”.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, coincidió en que la forma dejó “espacio para la suspicacia”. Aunque reconoció que “sí se necesitaba” un cambio, calificó de “bastante desaseada” la ejecución.

Ambos expertos destacaron el balance negativo de Gertz Manero. Camacho señaló que durante su administración “hubo un descenso notable de casos que eran atraídos por la Fiscalía General de la República” y “un debilitamiento importante de estos espacios de articulación entre fiscalías”.

Francisco Rivas enfatizó las deficiencias: “La Fiscalía muestra una caída de las carpetas de investigación, pero la caída no necesariamente obedece a que el país tenga menos delitos federales, lo que apunta a una menor capacidad de investigar”. El especialista también lamentó la falta de transparencia de la dependencia federal.

Entre los pendientes que heredará la nueva persona titular destacan casos emblemáticos como Ayotzinapa, el Rancho Izaguirre y Odebrecht, además de la necesidad de mayor coordinación con fiscalías estatales, algo que la propia Presidenta Sheinbaum reconoció al afirmar que la FGR “requiere una transformación”.

Sin embargo, Rivas advirtió que esta colaboración “trasciende la mera buena voluntad” y requiere recursos, pues: “En los últimos 13 años las fiscalías han perdido año con año recursos”. Además, recordó que actualmente los recursos para seguridad y justicia están en “caída libre” comparados con administraciones anteriores.

“Las fiscalías carecen de tecnología, de personal, insumos, de internet”, alertó.

La designación inmediata de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México (CDMX) y cercana colaboradora de la Presidenta, como encargada de despacho anticipó su probable nombramiento definitivo. Para Camacho, esto representa un claro retroceso: “Es muy evidente el mensaje de que en realidad las fiscalías no son autónomas y se repite lo mismo que en su momento vivió Gertz cuando lo nombraron, pues él también estaba como encargado de despacho cuando fue nombrado fiscal”.

Rivas compartió las dudas sobre la autonomía futura: “Las dudas las podemos tener y son legítimas, precisamente por la cercanía y por el estilo que tuvo la fiscal en su momento con la Jefa de Gobierno”. Recordó que, durante la gestión de Godoy en la CDMX, “no podríamos decir que hubo mucha independencia en la fiscalía capitalina, parece que había una extrema cercanía con el poder”.

El episodio, agrega, deja en evidencia que, siete años después de la creación de la FGR como órgano autónomo, la dependencia política persiste. Como concluyó Camacho: “No hemos vivido en México una persecución del delito que sea técnica y no meramente política”.

Oposición exige un fiscal autónomo; la justicia no se interrumpe, dice Morena

› Por Claudia Arellano

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aclaró que “la procuración de justicia y el Ministerio Público de la Nación no se interrumpe, no se altera, no se distorsiona, porque a partir de ayer ya hay una encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), que es Ernestina Godoy, quien era la consejera Jurídica del Gobierno de la República”, esto ante la renuncia de Alejandro Gertz como Fiscal.

Al respecto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, llamo a tener una elección garante.

Monreal dijo que tiene una opinión muy positiva y no varía, y “su renuncia es una decisión personal, que a mí me parece encomiable su actitud, y dará paso a una nueva o nuevo fiscal, que el Senado defina mediante un procedimiento que establece la Constitución y, seguramente, a partir de ahora se lanzará la convocatoria para la selección y designación”.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dialoga con los coordinadores de las bancadas del PAN y Morena, Elías Lixa y Ricardo Monreal, durante la sesión ordinaria del miércoles 29 de octubre de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: La renuncia de Gertz Manero se aprobó con 74 votos a favor y 24 en contra, luego de que fue votada por el Senado el jueves.

“Confiemos en que las cosas saldrán bien, de que la decisión personal de Alejandro Gertz se debe respetar y de que, institucionalmente, demos paso a construir y reforzar la institución de la procuración de justicia en México. Yo estoy tranquilo, confiado, en que va a ser para bien del país este relevo institucional y que representará una buena refrescada, reoxigenada, o un estilo que atenderá los reclamos de seguridad y los reclamos contra la impunidad de nuestro país”, añadió.

Monreal expuso que las renuncias que se generan son decisiones personales y, en el caso de que hubiera destitución, sí tendría que haber una causa grave, “pero en este caso es una decisión personal la que se está analizando y la que ayer se aceptó, ya es asunto juzgado, ya el Senado determinó aceptar la renuncia y ya inició el proceso de relevo institucional en el Ministerio Público de la Nación”.

Dijo no quererse adelantar sobre la persona que llegará a la Fiscalía, pues “seguramente el Senado habrá de aplicar todo su esfuerzo y criterio para lograr las mejores características, las mejores calificaciones para quien sea fiscal, o mujer u hombre”.

En el caso de Ernestina Godoy, afirmó, que la conoce muy bien porque han coincidido este año dos meses en reuniones con la Presidenta cuando revisan la agenda legislativa, y ha tenido comunicación permanente con ella por las iniciativas que envía la Presidenta de la República a la Cámara de Diputados.

“Puedo decirle que es una mujer autónoma, afirmar que es una mujer profesional, puedo asegurar que es una mujer con experiencia y capacidad y, sobre todo, es una mujer honesta, incapaz de corromperse y también incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales de cuello blanco o de delincuencia organizada. Es una mujer extraordinaria. Es una mujer profesional, proba, y es una mujer con extraordinaria capacidad técnica y jurídica”, agregó.

El proceso que el Senado de la República ha iniciado para nombrar a la próxima titular de la FGR, dijo: “se trata de una decisión de la mayor relevancia para un Estado de derecho, porque esta figura debe garantizar la autonomía, independencia y profesionalismo de la institución”.

La diputada panista consideró que en la designación: “Resulta imprescindible que, en este proceso, se actúe con absoluto profesionalismo, escuchando todas las voces y privilegiando el interés superior de la justicia”y afirmó que México necesita a alguien que asegure que toda víctima de un delito tenga quien la defienda, que garantice el derecho humano de acceso a la justicia y contribuya a construir un país en paz y sin violencia.