Temblor en México HOY 29 de noviembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy, 29 de noviembre.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 29 de noviembre.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 29 de noviembre?

Este sábado 29 de noviembre ha habido actividad sísmica considerable. El primer movimiento telúrico se registró a las 02:22 horas, fue de magnitud 4.1 y se registró 77 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 77 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 29/11/25 02:22:31 Lat 14.75 Lon -93.06 Pf 112 km pic.twitter.com/gMJnDc1bs0 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 29, 2025

Más tarde, a las 03:50 horas, se registró un sismo magnitud 4.1 localizado 25 kilómetros al sur de Ocozocoautla, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 25 km al SUR de OCOZOCOAUTLA, CHIS 29/11/25 03:50:55 Lat 16.53 Lon -93.35 Pf 178 km pic.twitter.com/eBJZ8IXmAm — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 29, 2025

Después, un sismo magnitud 4.0 se registró a 23 kilómetros al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 04:38 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 23 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX 29/11/25 04:38:56 Lat 16.39 Lon -94.63 Pf 92 km pic.twitter.com/i9tPYlYnTi — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 29, 2025

Después, a las 05:15 horas, un sismo magnitud 4.0 se registró 86 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 86 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 29/11/25 05:15:43 Lat 15.98 Lon -98.76 Pf 8 km pic.twitter.com/9pbcC1bCMD — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 29, 2025

Finalmente, a las 09:21 horas, un sismo magnitud 4.0 se registró 38 kilómetros al oeste de Frontera Comalapa, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 38 km al OESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS 29/11/25 09:21:20 Lat 15.61 Lon -92.49 Pf 173 km pic.twitter.com/VVbVwfqSDL — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 29, 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra todos los movimientos telúricos ocurridos en territorio nacional, por lo que se espera que se actualice la información a lo largo del día.

Además, la madrugada del sábado se registraron al menos dos microsismos en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Estos fueron magnitud 2.2 y 1.9 y ocurrieron a las 01:05 horas y 01:19 horas, respectivamente.

AVISO 🔴

Dos sismos menores durante la noche en #CDMX 🇲🇽

-M2.2 y M1.9 (menores)

-Prof 1.1 km (corticales)

-Epicentro: Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México

Noviembre 29/01:05 y 01:19 am#Temblor #microsismo #earthquake

¿Los percibiste?

Vía @SSNMexico pic.twitter.com/WWonMFLtFi — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 29, 2025

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

