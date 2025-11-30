AMLO asegura que ‘saldría’ de su retiro para defender democracia y a Sheinbaum: ‘Es temporada de zopilotes’

López Obrador se refiere a la presidenta Claudia Sheinbaum: "Hay que apoyarla mucho".

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se encuentra jubilado y completamente ajeno a la vida política de México, si bien aclaró que solo “saldría a la calle” para defender la soberanía y democracia del país, y para defender a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el video que compartió en redes sociales con motivo de la presentación de su libro Grandeza, el exmandatario aseguró que se encuentra lejos de la vida política del país, que lee pocas noticias y que prefirió no exponer su libro en plazas públicas para no “hacer sombra” a Sheinbaum Pardo.

Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

Sin embargo, enfatizó que hay tres motivos por los cuales sí “saldría a la calle”: defender la democracia, defender la soberanía y defender a la presidenta Claudia Sheinbaum de ataques contra ella y su Gobierno.

Yo saldría para defender la democracia, pero saldría también para defenderla a ella [Claudia Sheinbaum]. Si hay intentos de golpe de estado, si la acosan, salgo Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México



En el mismo sentido, López Obrador llamó a “apoyar mucho a la presidenta”, especialmente ahora que, acusó, “todavía es temporada de zopilotes”.

Hay que estar apoyando mucho a la presidenta, es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. [...] Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México



Por otro lado, López Obrador aseguró que “saldría a la calle” para defender la soberanía de México, pues, dijo, “nos ha costado mucho ser un país independiente y soberano”, y enfatizó que “no somos colonia de ningún país extranjero”.

Abundó que también saldría de su retiro “si atentaran contra la democracia como hacían antes [con] los grandes fraudes”.

López Obrador, quien fue presidente de México de 2018 a 2021, reiteró que se encuentra en su quinta de La Chingada, en Chiapas, desde donde mayoritariamente se dedica a escribir.

Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación, estoy jubilado. Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México



En este contexto, López Obrador presentó su libro Grandeza, el cual aborda el tema de la herencia cultural de los pueblos originarios de México.

El expresidente anunció, en el mismo video, que trabaja en su próximo libro, el cual llevará el título de Gloria, el cual, explicó, abordará la historia política de México desde la Independencia hasta el reciente episodio llamado “la Transformación”.

