Diputados, listos para discutir y votar reforma para ‘terminar con el mercado negro del agua’: Conagua

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en la Cámara de Diputados ya están listos para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen con proyecto de decreto en materia de agua.

La iniciativa, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que tendrá modificaciones tras reuniones con productores, campesinos, ganaderos y comunidades rurales, expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

A través de un mensaje en video, Morales López explicó que la iniciativa busca garantizar el acceso al agua, terminar con prácticas de sobreexplotación, además de ordenar y transparentar el sistema de concesiones “con cero tolerancia a la corrupción”.

“Vamos a terminar con el mercado negro del agua para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías, para que quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio ya no puedan hacerlo más”, señaló.

Respecto a las concesiones, uno de los temas que más controversia ha causado entre productores, recordó que la legislación vigente permite la concentración de múltiples títulos de concesión de agua en una o varias personas o empresas, lo que, señaló, provoca escasez en comunidades y afecta a pequeños productores.

Explicó que la nueva ley en la materia garantiza el binomio tierra-agua para brindar certeza jurídica en los procesos de reasignación. Es decir, que las propiedades con títulos de concesión se podrán heredar o vender, y se respetará el mismo volumen, tiempo y uso para las que fueron concesionadas.

El titular de Conagua destacó que el dictamen es producto de “diálogo transparente” entre el Gobierno Federal y sectores sociales y productivos; además, recordó que en la Cámara de Diputados se realizaron audiencias en las que se lograron modificaciones a la iniciativa.

“La postura de nuestra Presidenta ha sido una postura valiente. clara. Llegamos a transformar el régimen del agua en nuestro país, a terminar con el abuso, con el acaparamiento, con la sobreexplotación y a garantizar la viabilidad de este recurso tan preciado. Nuestro objetivo es que haya agua suficiente para garantizar el derecho humano, para garantizar la producción de alimentos y que contemos con agua para impulsar los proyectos que nos lleven al desarrollo nacional”, enfatizó.

Ya circula en la Cámara de @Mx_Diputados el dictamen del paquete de iniciativas en materia de aguas propuesto por nuestra Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/SDvuUC1GRX — Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) November 30, 2025

