Políticos y figuras reaccionan a reaparición de AMLO en redes sociales.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales este domingo para dar más detalles acerca de su libro próximo a publicarse titulado Grandeza, lo cual generó reacciones entre algunos políticos y figuras, especialmente cercanos a la Cuarta Transformación.

La respuesta más relevante vino de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que se encontraba “muy contenta” por haber recibido saludos del exmandatario en el video que publicó en redes sociales para presentar su libro.

Amigas y amigos:



Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

“Queremos mucho al presidente. Y su libro va a ser muy importante, habla de la grandeza cultural de México y los pueblos originarios. Es nuestro pensamiento: humanismo mexicano, eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos”, dijo Sheinbaum Pardo.

En su video, López Obrador se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió “apoyar mucho” frente a lo que, dijo, es una “temporada de zopilotes”.

EN CUERNAVACA LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SE MANIFESTÓ CONTENTA POR EL REGRESO DE AMLO



En #Morelos, la presidenta de México, @Claudiashein manifestó estar muy contenta por el regreso del expresidente #AMLO, con su libro “Grandeza” dice que será muy importante para el país. pic.twitter.com/rQoZf2N6NK — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) November 30, 2025

Incluso, el exmandatario aseguró que, pese a que está jubilado y lejos de la vida política, “saldría a las calles” para defender a la presidenta.

También reaccionó a la presentación de Grandeza la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se refirió al libro como el producto de un trabajo “día con día”.

Cómo siempre, grande el compañero presidente @lopezobrador_. La derecha se va a súper arder. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 30, 2025

“Entre otros contenidos, una reivindicación de los pueblos originarios de México, y la grandeza de su cultura, tan mancillada por siglos”, escribió Müller sobre el libro de Obrador.

Por otra parte, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, celebró la reaparición de López Obrador y aseguró que “la derecha se va a súper arder”.

“Cómo siempre, grande el compañero presidente @lopezobrador_. La derecha se va a súper arder”, escribió en X.

Cómo siempre, grande el compañero presidente @lopezobrador_. La derecha se va a súper arder. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 30, 2025

Mientras que el perfil en redes sociales Senadores Morena replicó la publicación del expresidente: “Iniciamos el día con la noticia de la presentación del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador: Grandeza”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora morenista Margarita Valdez, quien se refirió a esta presentación como “una gran noticia”.

Este domingo amaneció con una gran noticia: hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su nuevo libro “Grandeza”.

Un testimonio más de la visión, el trabajo y el compromiso con nuestro país. 📚🇲🇽



¡Qué gusto iniciar la semana con inspiración y nuevos aprendizajes!… pic.twitter.com/Zq7xjr9OC7 — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) November 30, 2025

“Este domingo amaneció con una gran noticia: hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su nuevo libro ‘Grandeza’. Un testimonio más de la visión, el trabajo y el compromiso con nuestro país. ¡Qué gusto iniciar la semana con inspiración y nuevos aprendizajes!”, escribió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am