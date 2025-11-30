Sheinbaum reacciona a mención de AMLO durante su reaparición pública: ‘Muy contenta’

Sheinbaum reacciona a mención de AMLO en la presentación de su libro 'Grandeza'.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que estaba “muy contenta” por recibir los saludos y felicitaciones de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo reapareció en redes sociales para presentar su libro Grandeza.

En entrevista con medios antes de arribar a un evento en Cuernavaca, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre su opinión ante las declaraciones de López Obrador, quien pidió seguir dando apoyo a la mandataria federal, a quien, además, se refirió como “la mejor presidenta del mundo”.

López Obrador reaparece en redes sociales para presentar su libro 'Grandeza'. ı Foto: X @lopezobrador

A propósito, Sheinbaum Pardo dijo que estaba “muy contenta” por estas declaraciones y que “queremos mucho al presidente”.

Además, celebró la publicación del libro Grandeza, el cual aborda la herencia cultural de los pueblos originarios de México, pues, señaló, difundir este conocimiento “fortalece a México y al movimiento que representamos”.

“Queremos mucho al presidente. Y su libro va a ser muy importante, habla de la grandeza cultural de México y los pueblos originarios. Es nuestro pensamiento: humanismo mexicano, eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos”, dijo Sheinbaum Pardo.

En el mismo diálogo con medios, Claudia Sheinbaum aseguró que no ha visto a López Obrador, pero que reitera sus afectuosos saludos al exmandatario.

Asimismo, este domingo, durante el evento Reapertura Hospital General del Issste en Cuernavaca, Morelos, la presidenta se refirió a la reaparición en redes sociales de López Obrador, y dijo que “hoy nos despertamos con una buena noticia”, en referencia al video que se publicó en la mañana.

Sheinbaum Pardo detalló que ese libro reivindica la identidad nacional al reconocer el legado de los pueblos originarios, en contraposición a las narrativas que, acusan, buscan imponer un modelo de modernidad que “borra” la herencia de estas civilizaciones.

López Obrador publicó en sus redes sociales un video en el cual explicó detalles de su libro Grandeza, así como parte de lo que es su vida desde el retiro en su quinta de Chiapas.

Reiteró que está completamente retirado de la vida política, que lee pocas noticias y que dedica la mayor parte de su tiempo a escribir.

Sin embargo, remarcó que, si existe algún motivo por el que “saldría” de su jubilación para volver a las calles sería para defender la democracia y la soberanía nacionales, así como para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum.

