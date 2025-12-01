Adelantan audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en EU; ve cuándo será

El histórico líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Ahora, el juez Brian Cogan adelantó la audiencia de sentencia del capo mexicano.

La fecha solo se adelantó un día, sin que se dieran a conocer las razones del movimiento anunciado por el mismo juez que sentenció a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien recibió cadena perpetua más 30 años por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Cuándo y a qué hora será la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

La audiencia para la sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada se realizará el lunes 12 de enero del 2026, a las 10:00 horas tiempo local.

La cita, se acordó, será en una Corte de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, país que ha declarado a algunas organizaciones del narcotráfico como terroristas

Los años de cárcel que podría alzar el histórico líder del narcotráfico se podrán conocer hasta el 29 de diciembre, fecha límite en la que el abogado Frank Pérez, deberá presentar un memorándum de sentencia. Posteriormente, la Fiscalía de Estados Unidos tendrá como fecha fatal el 5 de enero del 2026 para sentenciar al mexicano.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue capturado el 25 de julio del 2024, después de que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también ya se declaró culpable por narcotráfico.

A diferencia de “El Chapo”, “El Mayo” Zambada decidió evitar un juicio público por medio de un acuerdo, el cual no incluye la colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

Lo anterior, debido a que la sentencia podría llegar a la cadena perpetua, situación que ha sido celebrada por la Fiscal estadounidense Pam Bondi, quien señaló que Ismael Zambada se va a morir en la cárcel.

Al aceptar cambiar su situación, el exlíder del Cártel de Sinaloa evitó la pena de muerte en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR