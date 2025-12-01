Aguinaldo 2025: qué trabajadores reciben pago doble y cuándo es la fecha límite

Uno de los temas legislativos en vilo este 2025 fue la posible aprobación del aguinaldo doble, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que el Congreso de la Unión mantiene en el “congelador” pese a que beneficiaría a millones de trabajadores mexicanos del sector privado.

La propuesta, conocida como “aguinaldo digno”, busca reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (FLT) para duplicar el monto del aguinaldo a 30 días de salario. Actualmente, se otorga lo equivalente a 15 días de salario.

¿Cuándo se aprueba el aguinaldo doble?

Originalmente, la iniciativa fue impulsada en 2023 por la entonces diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Partido del Trabajo (PT), quien proponía un aguinaldo equivalente a 30 días de salario que, como establece la legislación actual, debe pagarse antes del 20 de diciembre.

En su exposición de motivos, expuso que la prestación no ha sufrido cambios desde hace 50 años; además, argumentó que “el salario debe de ser la justa retribución por el trabajo realizado, y el aguinaldo es parte del salario, por ende, debe de ser justo”.

Sin embargo, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la iniciativa desechada el 30 de agosto de 2024 por la Cámara de Diputados, luego de ser turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

En 2024, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de Morena, retomó la iniciativa para duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario, al señalar la diferencia entre lo que reciben los trabajadores regulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT), quienes tienen derecho a 15 días, y aquellos bajo la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), que reciben hasta 40 días.

Esa disparidad, expuso, evidencia “la discriminación y las desigualdades existentes entre las normas de trabajo”; además, sostiene, amplía la brecha salarial entre hombres y mujeres y contraviene los principios pro persona, la progresividad de los derechos humanos y la no discriminación.

Desde el 22 de octubre de 2024 la iniciativa se mantiene como “pendiente” en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

En el Senado de la República, Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también ha planteado reformar el artículo 87 de la LFT al considerar que el aguinaldo debe ir acorde con el aumento salarial y el número de horas trabajadas, que se mantiene en 48 debido a que el Congreso ha postergado la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Desde el 2 de octubre de 2024, también se mantiene con estatus de “pendiente" en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de Cámara de Diputados.

¿Quiénes reciben aguinaldo de 40 días en 2025?

Mientras la iniciativa sigue pendiente, es importante saber quiénes recibirían 30 días de aguinaldo.

Actualmente, la LFT establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivaler, como mínimo, a 15 días de salario. Con la modificación el monto se duplicaría, pero solo para trabajadores del sector privado.

En contraste, trabajadores del sector público, o servidores públicos del Gobierno Federal, actualmente reciben un aguinaldo de 40 días que debe pagarse antes del 15 de diciembre, según el Artículo 42 Bis de la la LFTSE.

