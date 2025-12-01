Jóvenes Construyendo el Futuro: Registro será a partir de este día de diciembre 2025

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda un apoyo económico mensual a las y los jóvenes que no cuenten con un empleo formal y busquen tener capacitación en el trabajo de su preferencia.

De acuerdo con Programas para el Bienestar, en esta convocatorian se abrirán hasta 45 mil espacios que se encontrarán principalmente en municipios con altos niveles de vulnerabilidad y rezago.

La capacitación que reciben las y los jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro dura 12 meses, y durante este periodo podrán fortalecer sus capacidades para poder obtener mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente.

El apoyo económico que brinda Jóvenes Construyendo el Futuro es de 8 mil 480 pesos mensuales, mismos que aumentarán en 2026 tal como el salario mínimo, y además, también les brinda seguro médico del IMSS.

¿Cuándo se hacen las evaluaciones de Jóvenes Constuyendo el Futuro? ı Foto: Especial

¿Cuándo es el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad pueden registrarse en la página oficial del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante cualquier momento del año, por lo que es recomendable iniciar su proceso lo antes posible.

Sin embargo, este lunes 1 de diciembre comienza el nuevo periodo de postulaciones para las y los aprendices, para que estos puedan comenzar a capacitarse en los centros de trabajo que prefieran.

Las y los jóvenes que ya cuenten con su registro pueden buscar en el mapa de focalización cuántos espacios fueron abiertos en su municipio, y una vez que los hayan encontrado, pueden registrarse en los centros de trabajo disponibles.

Una vez realizada la inscripción, deben estar pendientes de los medios de contacto que dieron durante el registro para poder saber noticias sobre la postulación, ya que los centros de trabajo pueden hacer una llamada para convocar a la o el solicitante a una entrevista de trabajo.

Jóvenes Construyendo el futuro octubre 2025 ı Foto: Especial

Cuando la inscripción esté hecha, el centro de trabajo tiene hasta 3 días naturales para aceptar o rechazar tu postulación, por lo que es importante estar pendiente de cualquier actualización.

En caso de que los centros de trabajo no den una respuesta o declinen tu postulación el programa Jóvenes Construyendo el Futuro te liberará para que puedas postularte a una nueva opción.

Las y los postulantes que sean seleccionados comenzarán sus capacitaciones en enero del 2026, y la fecha y demás detalles los podrán localizar en su perfil de la plataforma.

😊Te contamos lo que debes saber sobre la siguiente apertura de postulaciones.📋#JóvenesConstruyendoElFuturo #ComparteTuTalento #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/0sQerwrG0u — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) November 29, 2025

¿Cómo registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para realizar tu registro únicamente debes ingresar a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y crear una cuenta completando la información que se solicita, como datos personales, académicos y de contacto.

Asimismo, se deben subir los documentos requeridos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía, y posteriormente se debe aceptar la carta compromiso, así como los términos y condiciones del programa.

Las y los jóvenes que sean aceptados en un centro de capacitación deberán asistir a este de lunes a viernes de 5 a 8 horas diarias para poder cumplir con un plan de actividades que estará bajo la supervición de una tutora o tutor, quien también deberá evaluarlos mensualmente.