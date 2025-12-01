Se inscriben 43 aspirantes para encabezar FGR; Ernestina Godoy entre los 6 perfiles femeninos

Foto: La Razón (con material Especial y de Cuartoscuro)

Aparece lista con 43 aspirantes a la titularidad de la FGR, la cual evaluará el Senado para escoger a 10.

Un total de 43 personas se inscribieron en el proceso de selección para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

De la lista de aspirantes, únicamente seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy, actual encargada de despacho.

Godoy Ramos ocupa el número 31 en el registro de candidatos y se perfila como una de las figuras con mayor peso político en la contienda.

🔴La carrera por la FGR ya comenzó: 43 aspirantes se registraron para ocupar la titularidad vacante desde la salida de Alejandro Gertz Manero. Solo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy, actual encargada del despacho.



En la lista también aparecen Ricardo Peralta y Hamlet… pic.twitter.com/guh3zjDQYg — Azucena Uresti (@azucenau) December 1, 2025

También destacan en la lista los morenistas Ricardo Peralta, Hamlet García Almaguer y César Gutiérrez Priego. Figuran además Luis Pérez de Acha y Jorge Nader.

La Junta de Coordinación Política del Senado deberá realizar una selección inicial para elegir al menos 10 perfiles de entre los 43 inscritos. Esta lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una segunda etapa, la mandataria federal analizará los perfiles recibidos y definirá una terna final, que será devuelta al Senado de la República. Los tres candidatos seleccionados deberán comparecer ante el pleno del Senado, donde serán evaluados antes de la votación definitiva.

Finalmente, el pleno del Senado elegirá de entre la terna al nuevo titular de la FGR, quien sustituirá a Gertz Manero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am