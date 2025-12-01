Sheinbaum: No estamos en ninguna de las circunstancias para que regrese AMLO

Claudia Sheinbaum asegura que no existen las circunstancias por las que AMLO explicó que volvería a la vida política.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el país atraviese alguna de las circunstancias que harían salir de su retiro al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fin de semana, el exmandatario publicó un video en redes sociales para presentar su nuevo libro Grandeza. Durante la grabación advirtió que volvería a la acción política si se vulnerara la democracia, si llegara a haber indicios de un golpe de Estado o si viera necesario “defender la soberanía” de México.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que no se enfrenta ninguno de estos escenarios y afirmó que su administración cuenta con el apoyo de la población, pues, dijo, así lo muestran las encuestas.

Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto. Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas, por si había alguna duda Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Refirió que, independientemente de esto, López Obrador no ha dejado su actuar político al recordar una de sus frases con las que afirmó que “la política es pensamiento y acción”.

Muchas veces en su momento nos dijo: ‘No es momento para tanto pensamiento, es momento para la acción’. Y yo dije: ‘Ahora a él le toca pues un momento de reflexión, pero sigue luchando desde donde está’, entonces nos dio mucho gusto verlo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Ahí nos vemos para conmemorar 7 años de transformación, logros extraordinarios y un momento ejemplar en la historia de México… Somos un movimiento popular, porque estamos cercanos al pueblo y estamos en el poder. No hay divorcio entre pueblo y gobierno Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Al ahondar en el video compartido por López Obrador, dijo que le dio gusto verlo, que lo ve bien “contento, sano y tranquilo”.

Destacó que el nuevo libro del expresidente expone la “grandeza” de los pueblos originarios del país, que constituyen los valores con los que se conducen las y los mexicanos, a lo cual se refirió como una situación “excepcional” en el mundo.

Amigas y amigos:



Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

En este contexto, recordó que durante las primeras llamadas que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, expuso que la manera de ser de los mexicanos y el bajo consumo de drogas en comparación con aquel país, deviene de los valores heredados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am