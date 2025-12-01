Video de tabasqueño enciende a la 4T

Andrés Manuel López Obrador, ex Presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes oficiales para presentar su nuevo libro "Grandeza"

El regreso de Andrés Manuel López Obrador a la escena pública, después de dejar el cargo al frente del Poder Ejecutivo, encendió a la 4T y provocó un movimiento inmediato entre figuras políticas del país. Dirigentes, gobernadores y legisladores de Morena destacaron su reaparición y mostraron respaldo a su liderazgo dentro del movimiento, mientras que partidos de oposición advirtieron que la presencia del político podría influir en las decisiones del nuevo gobierno.

El exmandatario reapareció con un video en redes sociales donde anunció la publicación de su siguiente libro, que llevará por nombre Grandeza. Según López Obrador, esta obra busca “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México…”.

Andrés Manuel López Obrador, ex Presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes oficiales para presentar su nuevo libro "Grandeza" ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: A 7 horas de su publicación, el video de AMLO ha logrado 397 mil 520 reproducciones en YouTube. Se espera que el 1 de diciembre tenga 1 millón de vistas.

Tras su mensaje, funcionarios afines a Morena expresaron de inmediato su respaldo. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó en redes sociales:

“Hoy celebramos la voz y la huella de un hombre que sigue alumbrando el camino de nuestro pueblo. Felicidades, querido hermano Andrés Manuel, por Grandeza, un libro recoge la historia viva del corazón mexicano”.

Asimismo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró el anuncio de la obra:

“‘Grandeza’, su nueva obra, explora este legado fundamental para comprender mejor los aspectos de nuestra historia y del pensamiento político contemporáneo (…) seguramente despertará amplio interés y contribuirá al diálogo sobre nuestra identidad cultural”, aseveró.

También legisladores afines al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) festejaron el regreso del exmandatario y aseguraron que su aparición sacudió a la oposición. La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, sostuvo que “sólo un video bastó para poner a temblar a la oposición. Nuestro cabecita de algodón (…) reapareció para enseñarnos su nuevo libro ‘Grandeza’ y para decirnos cuáles serían los motivos por los que podría regresar a las calles e incendió las redes sociales”.

Por su parte, José Ramón López Beltrán celebró la reaparición pública de su padre con motivo del anuncio editorial. “Qué alegría volver a escuchar a nuestro querido presidente, después de tanto tiempo. Su voz, siempre firme y cercana, nos recuerda por qué millones encontramos en él una guía moral y un referente de dignidad”, señaló.

Sin embargo, miembros de la oposición, como la senadora Lilly Téllez, cuestionaron el retorno del exmandatario al considerar que éste ocurre en un momento político relevante. “AMLO reaparece justo cuando imponen a Ernestina en la FGR. Para que quede claro el mensaje que él manda aquí”, acusó.

La diputada panista Noemí Luna también criticó la reaparición del expresidente, al señalar que se da en medio de una situación complicada para el país.

“Mientras crecen la violencia, la pobreza y el abandono del sistema de salud, decide presentarse no para asumir responsabilidades, sino para vender un libro”, acusó.

El regreso de López Obrador, sumado al anuncio de su nueva publicación, reactivó el debate político entre los principales bloques del país y evidenció, una vez más, el peso que su figura mantiene en la vida pública nacional.

Esta presentación marca la primera aparición pública de López Obrador en medios digitales tras concluir su mandato en octubre de 2024. En su mensaje respaldó a la administración de la Presidenta Sheinbaum y reafirmó su intención de mantenerse al margen de la política cotidiana, salvo que en un caso extremo “la patria lo necesite”.