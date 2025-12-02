El costo del secuestro

Ya se verá qué le deparan las decisiones de Joaquín, El Güero, Guzmán, quien ayer confesó que fue él quien traicionó a Ismael, El Mayo, Zambada, para subirlo a un avión y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Ha dicho el joven que lo hizo pensando en que así podría lograr el beneplácito de la justicia de Estados Unidos y alcanzar una sentencia no tan severa o alguna que otra prerrogativa de testigo protegido, como le pasó a su hermano Ovidio Guzmán López. Y bueno, pues resulta que la Corte de distrito en Chicago, donde ocurrió la audiencia de su caso, ya aclaró que aquella operación que implicó el secuestro del veterano capo mexicano, quien, por cierto, fue un histórico aliado del padre de El Güero, Joaquín, El Chapo, Guzmán, no amerita ningún tipo de crédito o beneficio para el Chapito. El tiempo dirá, sin embargo, cuál es el costo real de esa acción que en México sigue teniendo impactos.

