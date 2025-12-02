Gobierno lanza Farmacias del Bienestar para beneficiarios de Salud Casa por Casa

Este martes arrancó la nueva etapa del programa Salud Casa por Casa, con el lanzamiento de las Farmacias del Bienestar, que consta de módulos que serán instalados afuera de los centros de salud para que los beneficiarios acudan a recibir los medicamentos que se les receten, principalmente para enfermedades preponderantes en el país como diabetes e hipertensión.

El proyecto inicia este martes con 500 módulos únicamente en el Estado de México y se espera que para el próximo año se llegue a todo el país.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, dijo durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que dichos medicamentos no tendrán ningún costo.

Dichos módulos serán ubicados afuera de los centros de salud, por lo que los adultos mayores que acudan a cambiar su receta no tendrán que hacer tramite, cita, ni fila, sino únicamente presentar la indicación médica que se les entregue durante la visita.

Agregó que, además de los módulos de entrega se contará con un anaquel para garantizar el abasto de los fármacos requeridos.

Precisó que, bajo asistencia médica, se les podrán brindar recetas para conseguir algún otro medicamento que requiera el paciente y que no le haya sido posible conseguir.

Las visitas médicas serán realizadas bimestralmente para verificar el estado de salud de los pacientes y darles la receta para reabastecer los fármacos que requieren.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la próxima semana también se instalarán módulos aledaños a las Tiendas del Bienestar a donde también se podrá acudir a recoger los medicamentos.

