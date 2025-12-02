Hallan a agentes desaparecidos en Zapopan, Jalisco

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que los dos elementos de la dependencia que fueron reportados como desaparecidos “se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”.

La semana pasada, ambos elementos realizaban labores de seguridad e inteligencia en Zapopan, Jalisco. Las autoridades hallaron el vehículo en el que se transportaban, con impactos de arma de fuego y manchas de sangre, aunque hasta ese momento no se tenía información sobre su paradero.

8 policías fueron secuestrados en febrero en el estado de Jalisco

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el hallazgo de ambos mandos, durante su conferencia matutina de este lunes, donde afirmó que “los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud”.

La SSPC detalló que ambos elementos fueron localizados y se encuentran a salvo. Indicó que reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, según el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida. La institución también reiteró que mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales para continuar con las investigaciones y garantizarles acompañamiento integral y a sus familias.

Omar García Harfuch agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por su participación en las labores de búsqueda que permitieron su localización.

La semana pasada, el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, detalló que autoridades locales y federales colaboraban para atender el caso; además, se revisaban las imágenes captadas por el sistema C5 con el objetivo de identificar posibles vehículos involucrados. Aclaró que, debido a que los funcionarios pertenecen a la Secretaría de Seguridad federal, las investigaciones quedarían bajo responsabilidad de la Federación.

Por otro lado, Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, señaló que no existen indicios de que, en la zona de Virreyes, en Zapopan —donde ocurrieron los hechos—, exista una presencia constante del crimen organizado ni una incidencia elevada de delitos de alto impacto. Explicó que los grupos criminales suelen realizar labores de inteligencia para conocer la operación de las unidades de seguridad municipales, estatales y federales.

Las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron que no habrá impunidad y aseguraron que continuarán los trabajos coordinados para detener a los responsables de privar de la libertad a los funcionarios.

Éste no es el primer caso de agresiones contra elementos de seguridad en Jalisco. En febrero de este año se reportó la desaparición de ocho policías de Teocaltiche; tiempo después se confirmó la muerte de cuatro de ellos, cuyos restos fueron hallados en bolsas negras en la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche. Hasta la fecha, no se ha informado sobre el paradero de los otros cuatro agentes ni del chofer que los trasladaba al momento de los hechos.