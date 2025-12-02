Vacaciones SAT 2025: ¿Hasta cuándo van a trabajar en las oficinas?

El SAT contempla un periodo de vacaciones en el que no se ofrece servicio en sus módulos y oficinas de manera presencial, y con la llegada de las festividades decembrinas también llega la duda sobre los periodos en los que se dejará de brindar atención en las oficinas.

En algunas empresas y dependencias brindan un periodo vacacional en diciembre, para que las y los empleados puedan pasar tiempo de calidad con sus familiares y seres queridos, mientras que otras sólo toman en cuenta los días establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El Sistema de Atención Tributaria (SAT) dio a conocer un listado con la disponibilidad de citas para atención de manera presencial en sus módulos y oficinas en el país en la semana del 1 al 5 de diciembre, y preció que la disponibilidad alta es del 96 por ciento, disponibilidad media del 3 por ciento y la disponibilidad baja es del 1 por ciento.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 1 al 5 de diciembre:



Disponibilidad alta 96%

Disponibilidad media 3%

Disponibilidad baja 1% pic.twitter.com/Ya2uhDwiSp — SATMX (@SATMX) December 1, 2025

Vacaciones SAT 2025

La LFT establece que las vacaciones deben otorgarse a los empleados luego de haber cumplido un año laborando dentro de los seis meses siguientes, y que tendrán derecho a una prima vacacional no menor al 25 por ciento de su salario.

En las modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 publicada el 9 de julio del 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establecen los días inhábiles del SAT.

Los días inhábiles del SAT comprenden como el primer periodo general de vacaciones los días del 18 al 31 de julio del 2025, y en cuanto a diciembre, no se ha informado sobre algún periodo vacacional.

Sin embargo, se deben considerar los días de descanso obligatorio establlecidos en la LFT, que en diciembre es el día jueves 25 de diciembre, así como el día jueves 1 de enero, por lo que este día no se brindará servicio en los módulos y oficinas del SAT.

Calendario vacaciones SAT ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio?

Los días de descanso obligatorios para las y los trabajadores establecidos en la LFT son los siguientes:

El primero de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: día de la Constitución

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez

El primero de mayo , día del Trabajo

El 16 de septiembre, día de la Independencia de México

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: día de la Revolución mexicana

El primero de octubre de cada seis años , cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre , por Navidad

El que determinen las leyes federales y locales electorales para efectuar la jornada electoral en caso de elecciones ordinarias