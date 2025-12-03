Avanza en Comisiones de la Cámara de Diputados Ley General de Aguas

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

La votación generó tensiones entre los legisladores, quienes debatieron durante casi dos horas.

Tras casi dos horas de debate, los legisladores federales acordaron que las reservas al documento se presentarán ante el Pleno legislativo.

Se prevé que el dictamen sea remitido a la Mesa Directiva, a cargo de Kenia López Rabadán, para luego convocar a una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y determinar si se discute en el Pleno hoy mismo.

Durante la sesión, Morena, Verde y PT defendieron la iniciativa, argumentando que se busca hacer justicia hídrica en el país.

El diputado José Luis Montalvo (PT) criticó a la oposición por no aportar propuestas serias y recordó que México opera con una ley de 1992, lo que hace indispensable su actualización. Destacó que la iniciativa prioriza el derecho humano al agua e incorpora propuestas de colectivos y comunidades afectadas.

Sin embargo, diputados del PRI y PAN reiteraron su rechazo, argumentando que se debía abrir un proceso de diálogo amplio con productores, industrias, gobiernos locales y expertos para construir una ley funcional y viable.

El diputado Paulo Gonzalo Martínez (PAN) afirmó que la propuesta es autoritaria y ataca directamente a los productores del campo, al no garantizar la transmisión de derechos de agua ni la herencia de pozos, prohibir usos mixtos agrícolas y pecuarios, y carecer de certeza sobre volúmenes y prórrogas de concesiones.

El diputado Humberto Ambriz Delgadillo (PRI) advirtió que concentrar el poder en la Federación genera inseguridad jurídica, al eliminar mecanismos de transmisión de derechos y usar criterios ambiguos para cancelar o modificar asignaciones.

