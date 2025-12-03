Conapred presenta guía para el trato digno a personas con discapacidad en instituciones.

En el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó la guía para la Implementación de Ajustes Razonables que Mejoran Servicios y Transforman Vidas.

Se trata de una herramienta elaborado por Conapred, que busca eliminar barreras estructurales y promover prácticas institucionales que garanticen el trato digno hacia las personas con discapacidad.

El documento parte del análisis de las quejas por discriminación que ha atendido y que tienen relación con personas con discapacidad, para fortalecer la accesibilidad universal, eliminar barreras estructurales y promover prácticas institucionales que garanticen el trato digno hacia las personas con discapacidad.

Asimismo, busca garantizar que las instituciones públicas y los prestadores de servicios privados (comercios, bancos, hospitales, transporte, servicios digitales, entre otros) ofrezcan atención en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Parte del enfoque social de la discapacidad, reconoce que ésta no reside en la persona, sino en la interacción entre sus diversidades funcionales y las barreras físicas, comunicativas, tecnológicas o actitudinales presentes en el entorno.

Con base en datos del INEGI y en los más de 2,300 casos relacionados con discapacidad atendidos por el Conapred entre 2018 y 2025, se constata que la discriminación por motivos de discapacidad continúa siendo una de las más frecuentes en México; particularmente en el acceso a bienes y servicios, donde se identificaron 261 casos específicos.

El documento identifica prácticas recurrentes, tales como: negación de ingreso con perros guía, ausencia de rampas o elevadores, cajas prioritarias cerradas, falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, señalización inaccesible, plataformas digitales no compatibles con lectores de pantalla y procesos de atención que desconocen las necesidades particulares de las personas.

La guía actualiza conceptos esenciales como accesibilidad universal, ajustes razonables, diseño universal, diversidad funcional, discapacidad (física/motriz, intelectual, mental/psicosocial, visual, auditiva y múltiple), capacitismo y comunicación accesible. Asimismo, establece principios rectores indispensables para la prestación de servicios: enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, perspectiva de género, lenguaje incluyente, trato digno y no revictimización.

El documento propone lineamientos mínimos obligatorios para garantizar la accesibilidad física (rampas, trayectos libres de obstáculos, sanitarios adaptados, señalización táctil), comunicativa (braille, lectura fácil, subtítulos, pictogramas), digital(conformidad con estándares internacionales) y de capacitación del personal (preferentemente impartida por personas con discapacidad).

También incluye recomendaciones específicas por tipo de discapacidad:

Física/motriz: mobiliario accesible, autonomía en el desplazamiento, eliminación de desniveles.

Intelectual: lenguaje sencillo, lectura fácil, formatos claros, acompañamiento comprensivo.

Psicosocial: espacios tranquilos, reducción de estímulos, tiempos extendidos. Visual: braille, audiodescripción, guías podotáctiles, respeto al uso de perros guía. Auditiva: intérpretes de LSM, subtitulado en vivo, bucles magnéticos.

En suma, la Guía busca transformar la prestación de servicios en México hacia un modelo verdaderamente inclusivo, accesible y respetuoso de los derechos humanos, en beneficio de las más de 8.8 millones de personas con discapacidad que viven en el país. Es un documento de referencia obligada para instituciones públicas y una herramienta altamente recomendable para el sector privado.

La guía se presentó en la Secretaría de Gobernación. Acudieron al evento:

Arturo MedinaPadilla, subsecretario de Derechos Humanos,Población y Migración.

Claudia OliviaMorales Reza, presidenta del Consejo Nacionalpara Prevenir la Discriminación.

Beatriz Santamaria Monjaraz, directora de Diseño de Planes y Métodos de Evaluación, en representación de la secretaria de Gobernación, Lic. Rosa Icela Rodríguez.

Melba AdrianaOlvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanosdel Estado de Baja California.

Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisiónde Derechos Humanosdel Estado de Zacatecas.

