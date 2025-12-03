¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

Más de 36 pesos diarios adicionales para millones de trabajadores

El salario mínimo en México tendrá un incremento directo de 36.24 pesos diarios para 2026, según determinó este 3 de diciembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Con ello, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026.

Con este ajuste, más de 8 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo verán un impacto directo en su ingreso desde el primer día del año.

El 1.° de enero 2026 subirá el salario mínimo general de 278.80 a 315.04 pesos diarios; en la Zona Libre de la Frontera Norte sube cinco por ciento: de 419.88 a 440.87 pesos.



El segundo piso de la Cuarta Transformación continúa la economía moral y el humanismo mexicano. pic.twitter.com/AA9j75d9DU — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 3, 2025

¿Cómo se integró el aumento?

De acuerdo con Conasami, el incremento para 2026 se conforma de tres elementos:

Salario mínimo vigente 2025: 278.80 pesos

Monto Independiente de Recuperación ( MIR ): 17.01 pesos

Incremento por fijación: 6.5%

El MIR —mecanismo implementado desde 2017— busca recuperar el poder adquisitivo sin generar efectos inflacionarios en otros salarios.

Conasami subrayó que esta cantidad es absoluta y no debe utilizarse como referencia para negociaciones contractuales o ajustes estatales y municipales.

¿Cuál será el aumento en la Zona Libre de la Frontera Norte?

En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el incremento será menor. Ahí, el salario mínimo subirá 21 pesos, pasando de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que equivale a un aumento del 5%.

Salarios profesionales también subirán

Los 61 salarios mínimos profesionales del país recibirán aumentos en el mismo porcentaje que corresponda a su área geográfica, manteniendo su diferenciación respecto del salario mínimo general.

¿Qué impacto traerá para los trabajadores?

La actualización del salario mínimo se convierte en uno de los anuncios económicos más relevantes para 2026.

Conasami insistió en que este ajuste se alinea con la estrategia de recuperación salarial iniciada hace varios años y que, de acuerdo con sus estimaciones, continuará fortaleciendo el ingreso de los trabajadores con menores percepciones.

