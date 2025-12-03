¿Dónde están las Farmacias del Bienestar?: Esta es su ubicación

Este martes la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que comenzó una nueva red de entrega de medicamentos mediante las Farmacias del Bienestar, con la finalidad de asegurar que los derechohabientes de las pensiones tengan acceso a estos.

De acuerdo con esta información, las Farmacias del Bienestar complementan al programa Salud Casa por Casa, por lo que las y los derechohabientes de la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad podrán recibir una atención médica integral.

Estas farmacias reforzarán la atención médica sin costo para la poblacion, y serán instauradas con la finalidad de asegurarles acceso a tratamientos comunes como lo son la diabetes y la hipertensión.

¿Dónde están las Farmacias del Bienestar?

Las Farmacias del Bienestar se encuentran en su primer etapa, y estas comenzaron a operar este martes 2 de diciembre y fueron instaladas en 500 puntos de atención en el Estado de México.

Los 500 módulos están instalados en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestas y Tiendas del Bienestar del Edomex, y funcionaran en conjunto con el programa Salud Casa por Casa.

El personal médico de Salud Casa por Casa del Estado de México ahora podrá acudir a los módulos de las Farmacias Bienestar para surtirse de los medicamentos sin requerir hacer filas o sacar fichas.

Las Farmacias del Bienestar contarán con 22 tipos de medicamentos, los cuales cubren aproximadamente 80 por ciento de las necesidades de los pacientes, y las recetas que sean surtidas tendrán un código de barras y folio.

Estas recetas servirán para poder dar seguimiento al tratamiento de las y los pacientes del programa, y estas facilitarán la entrega en los puntos más cercanos al domiciio de las y los beneficiarios.

Aunque en su primer etapa las Farmacias del Bienestar solamente estarán disponibles en el Estado de México, se estima que para 2026 estas puedan ser encontradas en más entidades del país.

Con esto, se busca que los pacientes con los padecimientos más comunes puedan tener acceso a atención médica y a sus tratamientos para garanizar su acceso a la salud.

Se estima que durante el 2026 se den a conocer las nuevas ubicaciones de las Farmacias del Bienestar en toda la República mexicana, y que estas funcionen como un apoyo para los cerca de 20 mil servidores del programa Salud Casa por Casa.

