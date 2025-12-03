Sheinbaum pone en marcha las Farmacias del Bienestar

El Gobierno federal puso en marcha las Farmacias del Bienestar, una forma de distribución y alcance de medicamentos que beneficiará a personas adultas mayores y con discapacidad del programa Salud Casa por Casa, quienes podrán surtir sus recetas, principalmente para enfermedades preponderantes en el país como diabetes e hipertensión.

La primera etapa inició este martes en 500 unidades de salud del IMSS, IMSS-Bienestar y en Tiendas del Bienestar del Estado de México, y se espera que, en marzo de 2026, esté implementado en todas las entidades del país.

El Dato: El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció el relanzamiento de la Estrategia de Trato Digno, una iniciativa que busca transformar la atención en las unidades médicas del país.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que las Farmacias del Bienestar surtirán recetas para tres casos concretos: personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión y dislipidemia); personas que ya tenían receta, pero que por falta de recursos no podían surtirse; y personas que sean diagnosticadas en la visita para que inicien su tratamiento inmediatamente.

Los módulos serán ubicados afuera de los centros de salud, por lo que los adultos mayores que acudan a cambiar su receta no tendrán que hacer trámite, cita, ni fila, sino únicamente presentar la indicación médica que se les entregue durante la visita. Además de los módulos de entrega, se contará con un anaquel con capacidad de almacenamiento para más de cinco mil cajas de medicamentos. De inicio, se contará con 22 tipos de fármacos que representan 80 por ciento de los que necesitan los adultos mayores.

8 mil 818 Consultas a domicilio se han realizado este año

Recordó que las visitas médicas serán realizadas bimestralmente para verificar el estado de salud de los pacientes y darles la receta para reabastecer los fármacos que requieren.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la próxima semana también se instalarán módulos aledaños a las Tiendas del Bienestar, a donde también se podrá acudir a recoger los medicamentos.

Reconoció que con el programa Salud Casa por Casa ya se realizaron dos visitas y será en una tercera donde las y los servidores de la salud entregarán la receta para que posteriormente se surtan los medicamentos, particularmente para enfermedades crónicas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que las Farmacias del Bienestar ayudarán en la cuestión médica y económica de los adultos mayores y personas con discapacidad. Agradeció a la Presidenta por el inicio de esta primera etapa en beneficio de las y los habitantes de esta entidad.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, ayer, en la inauguración de una de las Farmacias del Bienestar en Naucalpan. ı Foto: Especial

En este contexto, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, a través del programa Salud Casa por Casa, se han realizado ocho millones 818 mil 488 consultas domiciliarias hasta el 1 de diciembre. Explicó que los servidores de la salud entregarán una receta con folio y código de barras, a los beneficiarios para que puedan surtirse en las Farmacias del Bienestar.

“Hemos recorrido muchos territorios, colonias por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, se está cumpliendo el objetivo que nuestra presidenta nos marcó: Que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo, porque ningún país ha hecho este número de visitas en campo en el tiempo que se ha recorrido”, dijo.

En este contexto, Montiel agradeció a la población por abrir la puerta a las y los servidores y personal de la salud que acude a los hogares.

Al anunciar el arranque de la cuarta entrega del programa Rutas de la Salud, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, replicó a las acusaciones y quejas sobre el desabasto de medicamentos, al asegurar que sí hay disponibilidad de los fármacos.

Durante la conferencia presidencial, el director precisó que la entrega se realiza a partir de este martes y hasta el viernes 5 de diciembre, periodo dentro del que se entregarán 11 millones de piezas a ocho mil 440 centros de salud del IMSS Bienestar. A lo largo del año ya se han distribuido 86 millones de piezas de medicamentos.

“Con este operativo vamos a cerrar el año con un primer nivel de atención fortalecido y con abasto garantizado.Ante cualquier rumor, ante cualquier campaña que intente desinformar, la evidencia en el territorio lo confirma: Sí hay medicamentos, y estos son 100 por ciento gratuitos”, afirmó.

A lo largo del año ya se han distribuido 86 millones de piezas de medicamentos.

Svarch Pérez comentó que, como parte de la instrucción para garantizar un trato digno a la derechohabiencia, se inició con la capacitación al personal de la institución, en lo cual ya hay un avance a dos mil 350 personas.

“Estamos convencidos de que el trato digno no es un componente accesorio, es parte fundamental del proceso de atención médica con la misma importancia que puede serlo entregar medicamentos o la consulta con un especialista. Por ello, el siguiente paso es llevar la capacitación a todo el personal”, dijo.

Claudia: No hay campaña que apague a la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá campaña que consiga restar presencia al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), con relación a los futuros procesos electorales que habrá en el país y ante suposiciones de intervenciones extranjeras.

Durante la conferencia de prensa de ayer se consultó a la mandataria si prevé que para los siguientes comicios en Estados Unidos (EU) se libere al exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, sentenciado por delitos vinculados a la delincuencia organizada, como lo hizo esta semana al sacar de prisión al expresidente Orlando Hernández, que también enfrentaba una condena por narcotráfico.

2 Millones de pesos pagó el PAN-CDMX para su estrategia en redes sociales

La Presidenta lo negó al comentar que la ciudadanía en México es consciente y sostuvo que no hay un plan con el que se pueda minimizar el alcance que ha conseguido el movimiento de la transformación.

EL DATO: MORENA acusó al PAN de pagar por la campaña en redes sociales para la organización de la marcha de la Generación Z.

“Aquí el pueblo es muy consciente, esa es la virtud de México. No va a haber campaña, no hay campaña —por más dinero que le metan— que apague a la Cuarta Transformación. No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante. No hay, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente, y sabe que hay bienestar”, aunque reconoció que aún hay aspectos que le “falta” desarrollar al movimiento de la 4T.

Al hablar de las acusaciones de censura y represión que la oposición ha adjudicado a su Gobierno, dijo que el debate está entre dos proyectos de nación en donde uno se basa en la acumulación de riqueza: “la otra es, ¿quién es su visión? El dinero, la acumulación, acumular y acumular y acumular riqueza a costa de otros, por cierto. Como decía el (ex)presidente López Obrador que venía de una frase de Hidalgo: ‘su dios es el dinero’”, dijo.

Afirmó que acepta la crítica que hacen hacia ella como Presidenta, a su Gobierno y a las medidas que se aplican, porque para eso se aplica la democracia; sin embargo, marcó su desacuerdo con aquellas afirmaciones que se hacen sin contar con bases que las sustenten, con “mentiras”.

En ese contexto, llamó a analizar los contenidos que se difunden en los espacios informativos: “Hay que estar atentos y también no irse con la finta. Y no dejar ningún espacio para no debatir… Que me critiquen a mí como Presidenta, porque no están de acuerdo conmigo, adelante, bienvenidos, para eso es la democracia… hay una calumnia a una persona, se acusa sin pruebas, se dicen mentiras, se construye una realidad que no existe en las redes sociales, pues eso sí no, para todo hay que tener ética. Ahora, ¿quién lo hace?, pues los conservadores, porque hay mucha hipocresía. Pero hay que estar muy atento a todo lo que se publica y verlo con la realidad, porque la realidad de las redes luego es otra”.

En referencia a las posturas que otros países han tomado respecto a las elecciones en Honduras, ratificó que se esperará al conteo de los resultados finales.

Asimismo, reiteró que su posición es que los habitantes son los únicos en quienes recae la decisión elegir quién los gobierna: “Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo. Entonces, nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo y ya poder tomar una posición”.