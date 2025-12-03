Héctor Elizalde dirigirá la inteligencia criminal

Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), designó este martes a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), un órgano encargado de perseguir la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto en el país.

A través de las redes sociales oficiales de la FGR, Godoy Ramos destacó la trayectoria de Elizalde Mora, quien asume el cargo en medio de una reconfiguración del Gabinete de Seguridad federal.

El Tip: Entre sus funciones, Héctor Elizalde deberá conducir investigaciones e inteligencia para la persecución de delitos federales.

“Me reuní con Héctor Elizalde Mora, quien se convierte en el titular de dicha agencia y cuenta con una trayectoria honesta, profesional y comprometida dentro del servicio público”, aseguró.

Elizalde Mora cuenta con una amplia trayectoria en cargos de alto nivel, pues de 2010 a 2015 se desempeñó como director general de Apoyo Táctico; además de estar al frente de la Dirección General de Inteligencia Operativa de 2015 a 2016, ambos cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob).

También cuenta con experiencia en la capital: fue subsecretario de Inteligencia Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum. Su nombre comenzó a tener notoriedad al ser nombrado encargado de despacho cuando el entonces jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que lo dejó hospitalizado.

Asimismo, entre 2016 y 2019 ocupó el cargo de director general de mandamientos ministeriales y judiciales en la entonces Procuraduría General de la República.

El nombramiento de Elizalde Mora se suma a las designaciones realizadas por Godoy desde que asumió como encargada de despacho la semana pasada, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

El pasado 28 de noviembre, Godoy confirmó a César Oliveros como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, quien fue titular de Planeación y Análisis en la SSPC durante la gestión de Harfuch.