IPN suspende a directivo ligado a red de corrupción

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió de manera temporal al secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, quien ha sido relacionado con una red de corrupción que involucra también al sector salud.

La instrucción fue girada por el director de la institución, Arturo Reyes Sandoval, quien pidió al abogado, Marx Yazalde Ortiz Correa, suspender al funcionario, en acatamiento a la orden de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por medio de oficios remitidos el 26 y 28 de este mes.

En el comunicado se precisó que la indicación para separar al funcionario se dio desde el 29 de noviembre y se mantendrá el tiempo que duren las investigaciones.

TE RECOMENDAMOS: Cambios en la FGR Héctor Elizalde dirigirá la inteligencia criminal

También se afirmó que el director ordenó facilitar la información que sea requerida por las autoridades; sin embargo, la postura también fue la de pedir que la investigación se condujera bajo las normas que rigen a la institución.

“El IPN es garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas y siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución”, señaló en un comunicado.

El lunes se dio a conocer que la Secretaría Anticorrupción solicitó que Tapia fuera removido, bajo la acusación de desvío de recursos y por no transparentar su enriquecimiento. Ello, a tres años de que surgieran los primeros señalamientos en su contra.

A finales de 2023, la asociación civil Tojil dio a conocer la presunta existencia de una red de 80 empresas con las que se vinculó al exfuncionario del ISSSTE, para beneficiarse de contratos, entre las cuales algunas ya estaban consideradas desde entonces como fantasma por el SAT.