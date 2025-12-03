Productores acusan ‘traición’ del Congreso por reforma de Ley de Aguas y advierten movilización nacional

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas

Productores agrícolas se dijeron traicionados por el Poder Legislativo, luego de que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzara en comisiones dentro de la Cámara de Diputados, donde hasta ayer se había abierto una mesa de diálogo para escuchar la inconformidad del sector con el proyecto.

Inconformes y “hartos” con la reforma, organizaciones agrícolas advirtieron que este mismo miércoles iniciarán movilizaciones en todo el territorio nacional e incluso escalarlas para impactar la celebración del mundial.

“¡Ya no más promesas vacías! Las movilizaciones han comenzado en todo el país porque el hartazgo del sector agrícola ha llegado a su límite”, señaló el Movimiento Agrícola Campesino.

Los productores acusaron a los legisladores de haberlos engañado con el debate que se abrió, al cual consideraron una “cortina de humo” para despojarlos del recurso hídrico.

“¡ALTA TRAICIÓN! Nos engañaron con supuestas 'mesas de diálogo’ que resultaron ser una cortina de humo sin sentido, mientras a nuestras espaldas se cocina una reforma que nos quita lo más vital: nuestra agua”, dijeron.

En este contexto, reclamaron y exigieron precios justos para sus productos o de lo contrario, amenazaron con impactar el mundial.

“Reclamamos y exigimos PRECIOS JUSTOS por nuestros productos y la REVOCACIÓN INMEDIATA de la reforma del agua que nos condena a la sequía y la ruina. ¡Que les quede claro a quienes toman las decisiones! Si no hay agua y precios justos, NO HAY MUNDIAL”, advirtieron.

Adrián LeBaron, quien en tiempos recientes se convirtió en uno de los opositores más marcados al proyecto de aguas, acusó que no se respetaron los acuerdos de confianza que se habían establecido entre ambas partes.

“Esto se trataba de tenernos confianza, de trabajar juntos por el campo, porque el agua sí fuera aprovechada por quienes trabajan día a día, sol a sol por dar vida al campo, y decidieron ser omisos”, dijo.

En ese contexto, comentó que se mantendrán los cierres y no se dará marcha atrás a las movilizaciones.

“Como campesinos, agricultores, gente que vive para y por el campo, no nos vamos a dejar. Tenemos cerrados los cruces y no vamos a ir para atrás. Quieren votar rápido la ley como si escondieran algo o les urgiera vulnerar los acuerdos, pasarlos de noche, pero hoy México sí está atento, estamos atentos y firmes en nuestras decisiones”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL