Productores, listos para movilización nacional

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), señaló que ha habido avances en las negociaciones con los diputados para que sus demandas se vean reflejadas en la Ley de Aguas; pero, advirtió que hasta el día de la discusión de este jueves, estarán atentos, alerta y “con lupa”, por lo que, en caso de no reordenarse lo que se platicó, están listos para una movilización nacional.

“Si vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo. En el frente estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación a la ley, le faltaban algunas cosas, hemos avanzado, aunque no en todo lo que queremos, no en todo lo que quisiéramos, aún hay pendientes”, dijo.

50 modificaciones se incluyeron en la iniciativa de ley

Expuso que con el Poder Legislativo no habrá conflicto: “donde veíamos más problema era con el Ejecutivo, que no quisiera moverle a la ley, pero tampoco le estamos moviendo a la ley que ellos propusieron. Es mínimo”.

TE RECOMENDAMOS: Cambios en la FGR Héctor Elizalde dirigirá la inteligencia criminal

Explicó que sí se contempla el reconocimiento del agua potable en los pueblos y comunidades y de todos los pozos que se hicieron en libre alumbramiento. Es decir, los que se hicieron para extraer agua subterránea sin necesidad de un permiso o concesión, sólo con dar aviso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “pero quedan pendientes algunos que no han sido dictaminados y que no los contempla la ley”.

Por separado, otro grupo de productores inconformes con la reforma convocada por la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, emprendió ayer una marcha a bordo de tractores y demás maquinaria rumbo a la Ciudad de México (CDMX), desde estados como Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

Integrantes de la Gran Caravana de Tractores por el Agua, que partió desde las primeras horas de ayer para juntarse en Apizaco, Tlaxcala, y que busca llegar a la Cámara de Diputados, señalaron que con su protesta buscan expresar su rechazo a la enmienda, por considerarla un “atentado” contra su sector.

Paralelamente, líderes del FNRCM acudieron a la Cámara baja para entablar diálogo con los legisladores respecto a la reforma, y se deslindaron de la movilización de la caravana mencionada.

“Hemos separado a representantes que se oponen a esta reforma clave. El Frente y Aliados avanzamos unidos y firmes por una ley justa”, concluyeron los manifestantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL