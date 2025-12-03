Rusia y EU exploran vía hacia acuerdo

Las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para buscar el fin de casi cuatro años de guerra en Ucrania avanzaron en un clima que ambas partes calificaron de constructivo, aunque aún persisten desacuerdos centrales. Yuri Ushakov, asesor principal del presidente Vladimir Putin, informó que la reunión celebrada en el Kremlin con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner se extendió por cinco horas y permitió revisar el marco general del plan de paz estadounidense.

El Tip: VLADIMIR Putin reiteró que Moscú no planea atacar a Europa, aunque afirmó que el país está preparado para responder en caso de ser necesario.

Ushakov señaló que el diálogo fue útil y sustancial, pero insistió en que no hay compromiso sobre los territorios en disputa, un punto que el Kremlin considera indispensable para cualquier salida negociada. Reconoció que algunas propuestas son aceptables y otras no, y que el trabajo continuará en Moscú y Washington. También admitió la existencia de desacuerdos adicionales. El proceso se desarrolla mientras el plan de paz impulsado por Trump, divulgado el mes pasado, genera inquietud por ceder demandas clave del Kremlin que Kiev ha rechazado, como la entrega del Donbás y la renuncia a la aspiración de ingresar a la OTAN. Ushakov indicó que hoy se discuten varias versiones del proyecto, después de que la original fuera modificada.