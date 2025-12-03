Senado acatará sin modificaciones la Ley de Aguas que aprueben diputados, anuncia Morena

Ignacio Mier Velasco, vicecoordinador de Morena, confirmó que el Senado de la República acatará sin modificaciones la minuta sobre la Ley de Aguas que se envíe desde la Cámara de Diputados, que se prevé sea aprobada este jueves.

Reveló que su bancada ya trabaja de manera coordinada con sus homólogos de San Lázaro para acelerar el trámite legislativo de la polémica reforma.

“Nosotros nos vamos a allanar a lo que venga de Cámara de Diputados . Así lo hemos predicado en las reuniones conjuntas que hemos tenido con la coordinación de las y los diputados de la coalición”, afirmó.

La minuta podría llegar al Senado durante la mañana del jueves, una vez que la Cámara de Diputados concluya la discusión en lo particular y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios armonice el texto final.

Mier Velasco explicó que “nosotros esperamos tenerla por aquí en la mañana y que se convoque a una cita para la mañana para poderla desahogar”.

El legislador descartó que se realicen cambios sustanciales al dictamen enviado desde San Lázaro. “No va a haber cambios a la minuta que envíe la Cámara de Diputados. No, porque le hemos trabajado de manera conjunta”, subrayó, confirmando la estrategia de aprobación exprés que caracteriza las reformas prioritarias del oficialismo.

Para garantizar el desahogo inmediato, el grupo parlamentario de Morena en el Senado convocó a una reunión para definir la ruta legislativa. “Nosotros sí nos vamos a declarar seguramente en permanente o le vamos a pedirnos la coalición a la presidenta que convoque para estar en la espera”, adelantó Mier Velasco.

El senador explicó que declarar un receso tiene ventajas operativas sobre levantar la sesión y convocar nuevamente: “Si se declara un receso ya no es ni pasar lista, esa es la diferencia”, precisó. Esta figura permitiría a los senadores mantenerse en espera de la minuta sin necesidad de desalojar el recinto.

Además de la Ley de Aguas, el Senado tiene pendiente el desahogo de otras minutas prioritarias, incluida la reforma en materia de armas. “Nosotros estamos listos, hemos tenido reuniones de trabajo y ya fueron públicas. Hemos estado trabajando de manera conjunta con la Cámara de Diputados”, aseguró el coordinador de Morena.

PRI rechaza Ley de Aguas: “es un atropello”, dice

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador de los senadores del PRI, expresó su tajante rechazo a la reforma y acusó al oficialismo de preparar la votación de manera precipitada.

“Nosotros estamos con los productores, estamos con los ejidatarios, estamos con la gente. Es una locura lo que está presentando el gobierno, Morena y sus aliados con el tema de la ley de aguas”, dijo, y adelantó que su bancada votará en contra tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El líder priista argumentó que la reforma “destruye competencia, competitividad, derechos, es un atropello lo que le están haciendo a los productores del campo mexicano”.

Acusó a Morena de actuar con cinismo al anunciar que escucharían a los productores mientras, según sus palabras, “preparaban el albazo” para aprobar la reforma sin dar tiempo suficiente al diálogo.

“Quisieron hacerlo empezando hoy y mañana, pero ya están los productores”, señaló, al tiempo que llamó a los campesinos a protestar: “Mucho ánimo, mucho carácter. Prepárense, protesten, estén ahí, es su derecho”.

En previsión a posibles bloqueos por parte de productores campesinos, durante la sesión de este miércoles el Senado aprobó en votación económica un acuerdo para poder sesionar en una sede alterna, con la posibilidad incluso de concluir el periodo ordinario en dicha instalación.

cehr